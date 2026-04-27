Riuso degli alloggi per il personale turistico, la Regione apre la fase di concertazione

La Giunta regionale ha messo un primo punto fermo su una delle questioni più delicate per il comparto turistico valdostano: la disponibilità di alloggi per il personale stagionale e dipendente. Sul tavolo sono state esaminate tre deliberazioni attuative della legge regionale 16/2025, che punta al riuso di edifici esistenti proprio per rispondere a questa esigenza strutturale del settore.

Un passaggio tecnico, ma tutt’altro che secondario, perché apre la strada alla fase di concertazione con portatori di interesse, Commissioni consiliari, CPEL, sindacati e associazioni delle imprese turistico-ricettive e commerciali. In altre parole, il testo entra ora nella fase più politica e delicata: quella del confronto reale con chi dovrà applicarlo.

Le tre deliberazioni definiscono ambiti distinti ma collegati. Una, prevista dall’articolo 10 della legge, riguarda la gestione e la fruizione degli edifici destinati all’alloggio del personale, con requisiti, servizi e modelli organizzativi. Una seconda, legata all’articolo 7, stabilisce invece le caratteristiche delle camere e delle unità abitative per i dipendenti delle imprese alberghiere. La terza, prevista dall’articolo 5, interviene sul fronte edilizio, disciplinando gli ampliamenti volumetrici consentiti negli interventi di riuso.

Il quadro che ne emerge è quello di una normativa che prova a tenere insieme esigenze spesso in tensione: da un lato la necessità di garantire dignità abitativa e condizioni adeguate ai lavoratori, dall’altro la flessibilità richiesta dalle imprese in un settore caratterizzato da forte stagionalità e differenze dimensionali molto ampie.

Non a caso, nella stessa impostazione della Giunta si parla di equilibrio tra “comfort e dignità del lavoratore” e “flessibilità organizzativa delle imprese”. Un equilibrio che, però, nella pratica potrebbe rivelarsi più complesso di quanto non appaia sulla carta.

Il provvedimento si inserisce nel solco dell’Alleanza per il lavoro di qualità approvata nel 2023, richiamata esplicitamente come riferimento politico e sociale. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare che la carenza di alloggi diventi un fattore limitante per lo sviluppo turistico regionale.

L’Assessore Giulio Grosjacques ha rivendicato il valore innovativo della norma con parole nette: «La nostra legge regionale 16/2025 è una norma innovativa, che ci pone all’avanguardia rispetto ad altre Regioni che hanno le nostre stesse problematiche e che in futuro potrebbero seguire il nostro esempio».

Una dichiarazione che sottolinea la volontà di posizionare la Valle d’Aosta come laboratorio normativo. Ma proprio su questo punto si apre anche una possibile lettura più prudente: l’innovazione legislativa, da sola, non garantisce l’efficacia applicativa.

Lo stesso Assessore ha poi evidenziato la complessità del lavoro svolto: «La stesura delle diverse disposizioni attuative, articolate in tre deliberazioni esaminate in un’unica seduta, è stato un lavoro complesso, che ha dovuto mettere insieme aspetti tecnici e competenze diverse, per dare una risposta concreta ad un’esigenza espressa dagli operatori economici valdostani».

Ed è proprio qui che si inserisce il punto critico. Il provvedimento nasce per rispondere a un bisogno reale e ormai strutturale del turismo valdostano: la difficoltà di reperire alloggi per lavoratori stagionali e non solo. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà meno dalla qualità del testo normativo e più dalla capacità di attuarlo concretamente nei territori.

Alcuni interrogativi restano aperti. Quanto sarà davvero semplice per le imprese adeguarsi ai nuovi requisiti abitativi? E soprattutto: il sistema edilizio e urbanistico locale sarà in grado di sostenere interventi di riuso su scala significativa, senza rallentamenti burocratici o conflitti interpretativi?

La fase che si apre ora sarà decisiva. La concertazione con sindacati e categorie economiche non è un passaggio formale, ma il vero banco di prova della legge. È lì che si misurerà la distanza tra l’impianto teorico e la realtà operativa.

Perché se è vero che la normativa punta a coniugare sviluppo turistico e qualità del lavoro, è altrettanto vero che il rischio è quello di produrre un sistema complesso, articolato, ma difficile da applicare senza una regia forte e condivisa.

In sintesi, la Regione ha tracciato una direzione. Ora resta da capire se il percorso sarà davvero praticabile o se si trasformerà nell’ennesimo caso di buona intenzione normativa destinata a scontrarsi con la realtà quotidiana delle imprese e dei territori.