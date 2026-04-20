Al via “Due mesi in positivo” 2026: 71 posti per il Servizio Civile Regionale

L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che è stata indetta la

nuova edizione del Servizio civile regionale “Due mesi in positivo - 2026”, per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2026.



L’iniziativa rappresenta un’esperienza di vita per i/le giovani di età compresa tra i 16 anni e i 19 anni, riconosciuta con contratto firmato con la Struttura regionale programmazione fondo sociale europeo e politiche giovanili.



È previsto un rimborso forfettario di 400 euro mensili per la partecipazione. Il Servizio civile regionale dura 2 mesi, con un impegno di circa 23 ore a settimana. Il rimborso percepito non incide sull’ISEE.



Sono 21 i progetti presentati dagli Enti accreditati al Servizio civile sul territorio regionale, per un totale di 71 posti disponibili per i

giovani volontari (di cui 6 riservati a favore di giovani con disabilità). I progetti riguardano settori culturali, educativi,

sociali, sportivi, dell’Amministrazione pubblica e degli Enti no profit.



Per partecipare al Servizio civile regionale “Due mesi in positivo” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23:59 del

24 maggio 2026, l’apposito modulo di iscrizione reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale

https://sondaggi.regione.vda.it/index.php/695843?lang=it

oppure sul portale web “QuiJeunes VDA”

https://giovani.regione.vda.it





Maggiori informazioni sono disponibili sul portale web “QuiJeunes VDA”

https://giovani.regione.vda.it



Il personale della Struttura competente è a disposizione per supportare i partecipanti nella compilazione online della domanda. Recapito

telefonico 0165/272970.

