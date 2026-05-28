Casinò: la Regione confida in una rapida individuazione e risoluzione delle criticità emerse

Oggi, giovedì 28 maggio, è stato notificato alla Regione e al Comune di Saint-Vincent, nella loro qualità di soci di Casino de la Vallée SpA, il decreto adottato dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 159/2011.

Il decreto ha disposto, nei riguardi della società, la nomina per un anno di due amministratori giudiziari, cui è stato affidato l’esclusivo compito di affiancare gli organi di amministrazione della Casinò SpA, “lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria”, al fine dell’adozione di una serie di misure dirette a rivedere il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e a rafforzare, in particolare, i presidi di controllo sulle operazioni rilevanti ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio.

La misura adottata dal Tribunale, come sottolineato nelle premesse del decreto, rappresenta un’iniziativa finalizzata ad azioni preventive e risolutive piuttosto che repressive, a tutela dell’attività imprenditoriale e della sua trasparenza.

La Regione, nel prendere atto della decisione adottata dal Tribunale, auspica che la misura disposta, attraverso l’operato dei professionisti indicati dall’Autorità giudiziaria, consenta alla società la rapida individuazione delle criticità emerse e l’implementazione di protocolli operativi a supporto della normativa antiriciclaggio e anticorruzione.