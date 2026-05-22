La Giunta tra cerimonie, cantieri invisibili e milioni ben distribuiti: la Valle d’Aosta tra memoria, scuola e idraulica creativa

C’è una certa eleganza, quasi da programma di sala ben stampato, nelle decisioni della Giunta regionale. Una sequenza ordinata di delibere che mescola celebrazione, formazione, prevenzione e contributi come in un grande buffet istituzionale dove, alla fine, nessuno resta a mani vuote.

Partiamo dalla Presidenza della Regione. Qui il tono è alto, istituzionale, quasi da spartito: il 2 giugno 2026 al Teatro Splendor di Aosta si celebrano le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, accompagnate dal concerto dell’Orchestre du Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Insomma, la Repubblica si festeggia con il giusto sottofondo musicale, perché anche l’unità nazionale, si sa, ha bisogno di un buon violino.

Due giorni dopo, il 4 giugno al Théâtre de la Ville, arriva anche il cinema per le scuole con C’è ancora domani di Paola Cortellesi: educazione civica, memoria e diritto di voto alle donne serviti in formato matinée scolastica. Repubblica + popcorn, versione didattica.

Sempre in Presidenza della Regione, si aggiunge un tassello più tecnico ma decisamente corposo: una convenzione da 1.480.900 euro (2026–2030) con Fondazione CIMA, ARPA VdA, Fondazione Montagna Sicura e C.V.A. per inondazioni, siccità, incendi e clima che cambia. In sintesi: la natura non aspetta, e nemmeno i capitoli di bilancio.

Accanto alla grande macchina istituzionale, si inserisce anche la formazione: convenzione con l’Accademia Albertina di Torino per tirocini. Piccoli passi verso il mondo del lavoro, sperando che il mondo del lavoro risponda.

Nell’Agricoltura e Risorse naturali, il tono si fa più concreto e anche un po’ muscolare: il piano 2026–2028 vale circa 12,9 milioni nel 2026, 13 milioni nel 2027 e 12,7 milioni nel 2028. Tradotto: il bosco non si cura da solo, e infatti arrivano operai, impiegati e giornate lavorative ben distribuite come un calendario agricolo militare.

Fino a 335 operai idraulico-forestali a tempo determinato e decine di stabilizzati tra indeterminati e impiegati. La montagna, qui, è una grande azienda pubblica diffusa.

Più “identitaria” la cornice dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie.

Spicca il contributo da 500 euro per formazione e autoformazione di docenti ed educatori: una sorta di bonus culturale “a memoria lunga”, valido per anni scolastici che partono dal 2016. Una misura che sembra dire: meglio tardi che mai, ma anche meglio ricordarsi di far domanda entro il 30 giugno.

Poi c’è il capitolo cultura con sfumature quasi poetiche: il progetto “Forgerons, la musica forgia le comunità”, finanziato con 25.000 euro, che trasforma la memoria delle acciaierie in esperienza artistica. Il fabbro diventa metafora culturale: dalla forgia al palcoscenico, senza passare dal via.

Non manca il grande tavolo musicale regionale, una sorta di assemblea permanente del pentagramma valdostano, con Conservatoire, SFOM e rappresentanti del mondo bandistico e corale. La domanda implicita: chi dirige l’orchestra? La risposta, per ora, è “si costituisce il gruppo di lavoro”.

Nel settore Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, la Regione si candida addirittura a capofila europeo con il progetto GIRI-NAT, dentro il programma Interreg ALCOTRA. Università, centri di ricerca e istituti ambientali lavorano insieme per il rischio alluvioni e le soluzioni naturali. Nome tecnico, ambizione alta: salvare i territori alpini con la natura che si prende cura di sé stessa.

Capitolo Sanità, Salute e Politiche sociali: qui la macchina si fa più delicata.

Si parte con la Giornata nazionale dello sport ad Aosta, prevista il 7 giugno 2025 (sì, 2025, perché la programmazione istituzionale a volte viaggia nel tempo con sicurezza), in collaborazione con CONI e realtà sportive locali.

Poi arriva il modello regionale sull’autismo, con la creazione di un sistema integrato e del Centro Unico per l’Autismo: parola chiave, integrazione. In sanità, più che altrove, le parole pesano quanto le delibere.

Infine il concorso per la formazione in medicina generale: 10 posti per il triennio 2026–2029. In un sistema sanitario che cerca sempre personale, ogni numero è insieme piccolo e fondamentale.

Chiude il quadro il comparto Turismo, Sport e Commercio, dove la logica è quella del sostegno diffuso.

Contributo triennale ad ASIVA – Comitato valdostano FISI per il progetto “Children – Under 23”, perché lo sport invernale non si improvvisa.

Poi contributi ai golf, ai maestri di sci (372.000 euro), alle associazioni sportive (338.800 euro) e ai progetti turistici comunali con richiesta al FUNT per 577.338 euro.

Insomma: tra sci, green e manifestazioni, la Valle d’Aosta continua a scommettere sul suo eterno equilibrio tra sport e turismo.

Alla fine, la sensazione è quella di un grande cantiere amministrativo ben oliato: tanto ordinato nei numeri, quanto complesso nella traduzione quotidiana. Una Regione che celebra, finanzia, forma, protegge e pianifica. E che, come sempre, prova a tenere insieme tutto: memoria, neve, foreste, scuole e un po’ di futuro.

Con buona pace di chi, fuori da questi documenti, cerca ancora di capire dove finisce la delibera e dove inizia la realtà.