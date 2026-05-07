SR 47 di Cogne: terminato in anticipo lo smontaggio del ponte Bailey, annullata la chiusura prevista per questa sera

Per consentire le delicate operazioni di sollevamento e rimozione del ponte provvisorio è stato necessario impiegare autogrù di grandi dimensioni e occupare completamente la carreggiata. Il buon coordinamento tra i tecnici e l’impresa esecutrice, insieme al lavoro svolto anche nelle ore notturne in cantiere, ha consentito di concludere le operazioni in anticipo rispetto ai tempi previsti.

La chiusura notturna della strada prevista dalle ore 21.00 di oggi, 7 maggio, è pertanto revocata. Proseguiranno ora, fino a metà giugno, alcune lavorazioni di completamento sull’opera definitiva, non eseguibili durante il periodo invernale. Potrà pertanto rendersi necessaria l’istituzione di un senso unico alternato, esclusivamente in funzione delle esigenze di cantiere e limitatamente alle fasi in cui non sarà possibile garantire il doppio senso di circolazione.