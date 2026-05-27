Innovazione e ricerca: la delegazione della Valle d'Aosta in visita alle OGR Tech di Torino

Prosegue la collaborazione con tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Fondazione CRT nel percorso di creazione di un Centro unificato per la ricerca scientifica, il progetto strategico, contenuto del DEFR 2026/28, finalizzato a rafforzare il sistema valdostano della ricerca e

dell’innovazione.



Dopo l’incontro del 13 febbraio scorso al Forte di Bard, nel corso del quale l’iniziativa era stata presentata agli stakeholder del territorio e alla stampa, ieri una delegazione del Governo regionale ha visitato le OGR Tech (Officine Grandi Riparazioni) di Torino, importante polo dedicato all’innovazione e alla ricerca nel panorama nazionale ed europeo, società partecipata dalla Fondazione CRT, dove ha incontrato la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corgnati, e i responsabili di alcune delle realtà ospitate nel polo. Tra queste, l’AI4I (Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria), il centro nazionale dedicato allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale orientate soprattutto al mondo produttivo, e l’I3P, l’Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, aperto a studenti, ricercatori e aspiranti imprenditori nell’hi-tech.



La delegazione valdostana era composta dal Presidente della Regione Renzo Testolin dall’Assessore allo Sviluppo economico, formazione e

lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy e dagli Assessori al Bilancio, finanze e politiche creditizie Mauro Baccega, all’Istruzione, cultura e politiche identitarie Erik Lavevaz, alle Opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet e al Turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques.



«La visita a questa importante realtà e gli scambi con i responsabili di diversi settori hanno rappresentato un confronto molto interessante

verso la realizzazione del Centro regionale unificato per la ricerca scientifica. È un progetto che vuole riunire competenze e infrastrutture per rafforzare il nostro sistema di ricerca e innovazione, renderlo competitivo e attrattivo e rappresentare un motore di crescita non solo economica ma anche sociale e culturale per tutta la regione. Il contatto con l’ecosistema del centro di Torino dedicato all’innovazione ci permette di confrontarci con realtà di eccellenza e di coltivare e far crescere idee negli ambiti della ricerca, dell’innovazione e delle relazioni industriali che potremo un domani sviluppare in Valle d’Aosta. In questo momento è fondamentale costruire delle reti: con la Fondazione CRT, che ha deciso di investire a sostegno del nostro progetto con un contributo di 3 milioni di euro, con la Regione Piemonte, con la quale abbiamo sottoscritto la scorsa settimana un accordo di collaborazione, e ancora con il Politecnico di Torino, con il quale l’Assessorato dello Sviluppo economico sta lavorando da tempo» sottolineano il Presidente Testolin, l’Assessore Bertschy e gli Assessori regionali presenti.



«Stiamo lavorando alla nuova legge regionale per dar vita al Centro unificato, quale punto di partenza per governare le politiche in questo

ambito e creare questa importante realtà che sappia coniugare i temi della ricerca e dell’innovazione con le nostre peculiarità territoriali, quali ad esempio tutte le tematiche legate alla montagna e al territorio, per riuscire a valorizzarle ulteriormente. Tale iniziativa si inserisce inoltre nel Piano di sviluppo industriale della Regione, approvato dalla Giunta lo scorso giugno, che pone la ricerca e l’innovazione quali motori di sviluppo di tutte le direttrici».