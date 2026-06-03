Cittadinanza attiva e legalità: approvato il piano d'azione 2026/2027

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che nella riunione di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, il Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità ha condiviso la programmazione 2026/27 delle attività portate avanti dalla rete di enti che si occupano di promuovere politiche di cittadinanza attiva, di valorizzazione della legalità e di confronto tra cittadini, enti e istituzioni.



La programmazione, già approvata dalla Giunta regionale, prevede una ricca serie di iniziative che affiancano forum, incontri con esperti,

attività laboratoriali e momenti di coordinamento. Tra le novità della nuova programmazione c’è l’attivazione dei Forum group online, che

raccolgono l’esperienza degli anni passati trasportando anche in incontri in tempo reale via web per approfondire tematiche diverse con

l’obiettivo di favorire lo scambio immediato di idee, opinioni, esperienze.



La riunione, alla presenza dell’Assessore Erik Lavevaz, della Sovraintendente Marina Fey e della coordinatrice tecnica del Tavolo Laura Ottolenghi, ha visto partecipare i rappresentanti dell’ampia rete di soggetti che sono parte del Tavolo, anche alla rappresentanza del Gruppo Coordinamento Genitori regionale e alla Consulta regionale degli studenti.



L’incontro è stato l’occasione per raccogliere la soddisfazione per le attività svolte in primavera, a partire dalle Settimane della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni presso Plus che hanno coinvolto le scuole del territorio in laboratori legati all’educazione al rispetto, alla responsabilità, alla strada, e alla lotta alle dipendenze. I Forum sul territorio si sono affiancati ai percorsi avviati presso la Casa circondariale di Brissogne con attività laboratoriali in tema di teatro, musica e sport.



“Il Tavolo – commenta l’Assessore Lavevaz - vuole porre al centro la persona e il territorio, attraverso una progettazione partecipata e condivisa: il suo scopo è quello di favorire nel quotidiano il senso di comunità e diventare sede di relazioni, generare sinergie e opportunità a supporto del singolo, giovane e adulto. Le azioni del Piano vengono affinate anno dopo anno e vogliono essere strumento di inclusione e benessere con la finalità di combattere le fragilità attraverso l’informazione, la partecipazione attiva, il sostegno psico-pedagogico e la cultura del rispetto e della legalità, creando gruppi di lavoro che promuovono la consapevolezza, la prevenzione del disagio e la compartecipazione”.

