Dalla memoria storica ai bus turistici: via libera della Giunta regionale

Seduta ricca di provvedimenti quella della Giunta regionale, che ha spaziato dalla memoria storica alla Protezione civile, passando per agricoltura, sanità territoriale, trasporti e turismo. Un mosaico di decisioni che racconta una Valle d’Aosta impegnata a tenere insieme identità, servizi e sviluppo, con un occhio anche alle emergenze e alla gestione del territorio.

Nell’ambito dell’80ème Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, il Governo regionale ha concesso un contributo massimo di 1.365 euro all’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste per il progetto dedicato alla pubblicazione di una nuova edizione critica di La tempëta dessu notre montagne di Charles Passerin d’Entrèves. Un’iniziativa che intreccia memoria storica e valorizzazione culturale in uno degli anniversari più simbolici per l’autonomia valdostana.

Sempre sul fronte amministrativo, è stata approvata una convenzione con il Comune di Aosta, il BIM e le Unités des communes valdôtaines per l’utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali e delle procedure selettive, nel tentativo di velocizzare il reclutamento del personale pubblico e ridurre tempi e costi burocratici.

Via libera anche al trasferimento gratuito e a tempo indeterminato al Comune di Valgrisenche della barriera paramassi regionale realizzata in località Menthieu, opera destinata a proteggere la strada comunale tra Bonne e Usselières dal rischio di caduta massi.

Capitolo importante quello della Protezione civile. La Giunta ha infatti deciso di integrare il programma degli acquisti per il triennio 2026/2028 con la realizzazione di una nuova rete integrata di radiocomunicazione basata sulla tecnologia digitale europea ETSI TETRA2. Tradotto: comunicazioni più sicure, più coordinate e più efficienti durante le emergenze, con anche una riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.

Sul fronte agricolo arrivano risorse consistenti per il miglioramento genetico del bestiame valdostano. Approvati infatti il programma dell’A.Na.Bo.Ra.Va. per i bovini e quello dell’A.R.E.V. per ovini e caprini, con aiuti complessivi pari a 1.519.994 euro in regime “de minimis” agricolo. Una cifra importante che conferma il peso economico e identitario dell’allevamento in Valle d’Aosta.

Nel settore dell’istruzione è stato assegnato al CRIA il finanziamento per la fornitura gratuita dei libri di testo destinati ai percorsi di alfabetizzazione e ai corsi per adulti dell’anno scolastico 2026/2027. L’importo previsto è di 7.000 euro.

Spazio anche alla cultura musicale con il contributo di 3.100 euro al Coro Penne Nere di Aosta Aps per la rassegna “Monumenti In-cantati”, in programma ad Aosta dal 19 al 21 giugno 2026.

Nel settore ambientale e scientifico sono stati nominati i membri del Comitato scientifico del Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan. Per i prossimi cinque anni ne faranno parte Paolo Castello, Maurizio Bovio, Pietro Passerin d’Entrèves, Santa Tutino e Daniele Stellin. Contestualmente è stato designato Michel Martinet nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis per il quinquennio 2026/2031.

Tra i provvedimenti più interessanti sul piano sociale spicca il progetto sperimentale denominato “Ambulatorio diffuso della fragilità”, sviluppato insieme all’Azienda USL della Valle d’Aosta. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza territoriale e intercettare in modo più rapido situazioni di vulnerabilità e non autosufficienza, mettendo in rete servizi sanitari, sociali e assistenza domiciliare. Una piccola rivoluzione organizzativa che punta soprattutto sulla prevenzione e sulla presa in carico precoce delle persone fragili.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico turistico estivo, sono state autorizzate Arriva Italia srl per l’Alta Valle, SVAP srl per il Centro Valle e il raggruppamento RTC Vita S.p.A. – Arriva Italia srl per la Bassa Valle. Inoltre VITA S.p.A. garantirà un servizio speciale dal 25 al 27 giugno 2026 tra Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité in occasione della “Bierfest”.

Sguardo rivolto anche all’innovazione: approvato il bando “Ricerca 2026”, che mette a disposizione 3,5 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese valdostane negli ambiti della strategia regionale di specializzazione intelligente.

Nel comparto artigianale è stata nominata la giuria del “Grand Prix de l’Artisanat” 2026, composta da Giorgio Denarier, Roberto Willien, Susanna Belley e Alessia Duroux.

Infine il turismo. La Giunta ha approvato in via definitiva le disposizioni attuative per il riuso di edifici esistenti destinati ad alloggi per il personale delle imprese alberghiere, commerciali e della ristorazione. Un tema molto sentito soprattutto nelle località turistiche, dove reperire lavoratori stagionali è sempre più difficile anche a causa della scarsità di alloggi disponibili. Approvate inoltre le regole definitive sui requisiti delle camere e delle unità abitative destinate ai dipendenti delle aziende alberghiere.