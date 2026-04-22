La Valle d’Aosta ha nuovi Manutentori del Verde: consegnati gli attestati regionali

Nuovi professionisti sono pronti a prendersi cura del patrimonio naturale della regione. Nella giornata di ieri, martedì 21 aprile, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di “Manutentore del verde”, a coronamento di un intenso percorso formativo teorico e pratico.



Il corso, obbligatorio per poter svolgere l’attività di manutenzione del verde, della durata complessiva di 180 ore tra formazione teorica e

pratica, ha consentito ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per operare professionalmente nel settore della costruzione,

sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, come previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154.



La certificazione rilasciata rappresenta un requisito fondamentale per l’esercizio dell’attività, garantendo il possesso di adeguate competenze tecniche in ambiti quali le tecniche colturali, la potatura, la difesa fitosanitaria e l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature.



«La formazione e la qualificazione professionale – sottolinea l’Assessore Speranza Girod – rappresentano strumenti essenziali per assicurare qualità, sicurezza e sostenibilità nella gestione del verde. Con la consegna di questi attestati mettiamo a disposizione del

territorio nuove figure preparate, in grado di contribuire concretamente alla cura e alla valorizzazione del paesaggio».



I nuovi manutentori del verde saranno ora in grado di operare con competenza nella gestione di parchi, giardini, aree verdi e alberature,

svolgendo attività fondamentali per la tutela del paesaggio e la qualità della vita della comunità.



Il corso gratuito è stato finanziato dalla Regione tramite il Fondo Sociale Europeo ed è stato organizzato dall’ente formativo CNOS in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse Naturali e il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.