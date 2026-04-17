Trasporti e commercio, la IV Commissione del Consiglio apre due cantieri strategici

Mattinata densa di contenuti politici quella di ieri, giovedì 16 aprile 2026, per la quarta Commissione consiliare “Sviluppo economico”, che ha avviato il percorso di esame del Piano regionale dei trasporti e, parallelamente, ha definito le prime pedine della cabina di regia chiamata a contrastare la desertificazione commerciale.

Sul fronte della mobilità, si entra ora nella fase politica vera e propria. Il Piano regionale dei trasporti, presentato dalla Giunta lo scorso 10 aprile, approda infatti all’attenzione della Commissione, che ne ha programmato l’iter di analisi. Un documento articolato – composto da relazione generale, rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi aggiornata nell’ambito della Valutazione ambientale strategica – che punta a ridisegnare l’organizzazione degli spostamenti in Valle d’Aosta.

«Il 29 aprile prossimo – spiega la Presidente della Commissione, Josette Borre (UV) – l’Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, illustrerà ai Commissari il Piano nel suo complesso. Si tratta di uno strumento strategico fondamentale per programmare in modo organico gli interventi necessari alla mobilità delle persone, sia a livello regionale sia internazionale. L’esame seguirà un percorso articolato, che richiederà approfondimenti puntuali e il coinvolgimento delle diverse componenti sociali ed economiche.»

Parole che fotografano bene la posta in gioco: il Piano non sarà solo un passaggio tecnico, ma un banco di prova politico su infrastrutture, collegamenti e sviluppo territoriale, temi da sempre sensibili in una regione di montagna come la Valle d’Aosta.

Ma la Commissione non si è fermata ai trasporti. Sul tavolo è arrivata anche la questione, sempre più pressante, della desertificazione commerciale. È stata infatti ufficializzata la designazione dei rappresentanti consiliari nella cabina di regia istituita il 10 aprile per affrontare il fenomeno: per la maggioranza sarà la stessa Borre, mentre per la minoranza entrerà il consigliere Massimiliano Tuccari (FdI).

La cabina, coordinata dall’assessore al turismo e commercio Giulio Grosjacques, avrà il compito di elaborare analisi e proposte operative per sostenere un comparto in difficoltà, soprattutto nei centri minori.

«La costituzione della cabina di regia, voluta dall’Assessore Grosjacques, è un passaggio importante – sottolinea ancora Borre – per affrontare in modo strutturato il tema del commercio in Valle d’Aosta e definire misure condivise a sostegno del settore.»

Dalla minoranza arriva un’apertura collaborativa, ma anche la volontà di incidere concretamente: «Sono onorato di poter mettere a fattor comune i miei 34 anni di esperienza sul campo – dichiara Tuccari – e di offrire un contributo concreto per individuare azioni capaci di dare nuovo slancio al commercio valdostano.»

Due dossier diversi, ma un filo politico comune: programmazione e tenuta del territorio. Trasporti e commercio, in fondo, sono le due facce della stessa sfida. E la Commissione ha appena acceso i motori.