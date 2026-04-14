Bilancio, scuole e lavori pubblici: il Consiglio di Pont-Saint-Martin entra nel vivo

Sarà una seduta tutt’altro che interlocutoria quella convocata per lunedì 20 aprile alle 18.30 a Pont-Saint-Martin. Sul tavolo del Consiglio comunale arriva infatti un ordine del giorno che mescola atti tecnici e temi politicamente sensibili, destinati ad accendere il confronto tra maggioranza e opposizione.

Si parte, come da prassi, con l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Ma è dal secondo punto che il livello si alza: il rendiconto della gestione 2025 rappresenta uno dei passaggi chiave dell’anno amministrativo. Qui si misurano numeri, scelte e priorità della giunta, offrendo anche all’opposizione terreno fertile per valutazioni e critiche sulla gestione delle risorse pubbliche.

Non meno rilevante la seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2028, accompagnata dall’aggiornamento del Documento unico di programmazione. Un passaggio tecnico solo in apparenza, perché dietro alle cifre si nascondono decisioni politiche precise: dove investire, cosa rinviare, quali priorità ridefinire in corso d’opera.

A completare il quadro finanziario, la comunicazione delle variazioni adottate dalla giunta secondo il Testo unico degli enti locali: un passaggio che, pur formale, contribuisce a delineare il quadro complessivo delle manovre effettuate negli ultimi mesi.

Spazio poi alla revisione dei regolamenti in materia di entrate comunali. Un tema spesso sottovalutato, ma che incide direttamente sul rapporto tra amministrazione e cittadini, soprattutto per quanto riguarda sanzioni, contenziosi e strumenti di riscossione. Qui si gioca una partita delicata tra esigenze di bilancio e equità fiscale.

Tra i punti più significativi emerge anche la convenzione con l’istituto scolastico ITPR Corrado Gex di Aosta: un progetto che punta a coinvolgere studenti sospesi in attività di cittadinanza attiva e solidale. Un’iniziativa che guarda oltre la sanzione, cercando di trasformarla in occasione educativa e di responsabilizzazione.

Non manca una presa di posizione politica più ampia con il sostegno all’iniziativa di Coldiretti Valle d'Aosta sulla revisione della disciplina dell’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Un tema che tocca da vicino il mondo agricolo e la tutela delle produzioni locali, particolarmente sentito in un territorio come quello valdostano.

Ma sarà probabilmente nella seconda parte della seduta che il confronto si farà più acceso. Il gruppo consiliare “Pont-Saint-Martin Viva” porta infatti in aula quattro interpellanze che toccano nodi concreti della vita quotidiana.

Dalla salute e inclusione sociale — tema sempre più centrale anche nei piccoli comuni — alla riqualificazione delle scuole medie attraverso un concorso di idee, fino a questioni molto pratiche come il marciapiede di via Circonvallazione.

E infine, uno dei dossier più attesi: lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo parcheggio a servizio dell’area della stazione ferroviaria. Un intervento strategico per la viabilità e i servizi, su cui cittadini e opposizione chiedono chiarezza su tempi e sviluppi.

Insomma, una seduta che si preannuncia densa e tutt’altro che scontata. Tra numeri di bilancio e questioni concrete, il Consiglio comunale torna ad essere il luogo dove si misura — senza filtri — la capacità amministrativa e politica di chi governa il paese.