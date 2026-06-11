Approvati il rendiconto 2025 e l'assestamento 2026 del Consiglio Valle

Il totale delle entrate 2025, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2024, ammonta a 8,9 milioni di euro. L'assegnazione a carico del bilancio regionale in favore del Consiglio ammonta a 8,5 milioni, di cui 8 milioni sono stati destinati alla copertura delle spese correnti mentre 438mila 500 euro alla copertura delle spese in conto capitale. Il totale delle spese 2025, al netto delle partite di giro e dell'avanzo proveniente dal 2023, ammonta a 8,3 milioni euro. Al termine del 2025 si rileva un avanzo di amministrazione di 1,4 milioni di euro, di cui 1,25 milioni saranno restituiti alla Regione.

