Courmayeur investe sul futuro: oltre due milioni per scuole, viabilità, turismo e sport

Luce verde ai conti del Comune di Courmayeur e, soprattutto, ai primi investimenti della nuova amministrazione. Nel corso del Consiglio comunale di lunedì 8 giugno sono stati approvati sia il rendiconto finanziario del 2025 sia la prima variazione al bilancio 2026, un provvedimento che libera oltre due milioni di euro destinati a opere pubbliche, manutenzioni e nuovi servizi.

A presentare i documenti è stato il vicesindaco Federico Perrin, che ha sottolineato la solidità della situazione finanziaria del Comune. Il rendiconto evidenzia infatti un avanzo disponibile di circa 1,6 milioni di euro, una cassa vicina ai dieci milioni e l'assenza di debiti, elementi che, secondo l'amministrazione, consentono di programmare con serenità gli investimenti dei prossimi anni.

Il sindaco Roberto Rota ha rimarcato come il Comune sia riuscito a contenere l'avanzo di amministrazione, segno che le risorse disponibili sono state effettivamente impiegate per servizi e opere. Un risultato non scontato, ha osservato, per un territorio che in alcuni periodi dell'anno deve garantire servizi a una popolazione che arriva a sfiorare le 30 mila presenze.

La prima variazione di bilancio mette in campo oltre 2,1 milioni di euro. Tra gli interventi più consistenti figurano i 450 mila euro destinati alla riqualificazione dell'area polifunzionale di Dolonne, i 223 mila euro per il rifacimento del ponte di Rochefort, i 200 mila euro per la realizzazione dello spazio di coworking negli ex locali Ivat e i 150 mila euro per l'autorimessa di viale Monte Bianco. Previsto anche l'acquisto di una nuova macchina rasa-ghiaccio per il Forum Sport Center e una serie di interventi sulle aree verdi, sulle strade comunali e sugli edifici scolastici.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole. L'assessora Alessia Di Addario ha annunciato la completa ristrutturazione della cucina della mensa scolastica, ormai in funzione da oltre trentacinque anni. I lavori partiranno nei prossimi giorni e si concluderanno in autunno senza interrompere il servizio, che sarà temporaneamente trasferito nella palestra. Sono inoltre previsti nuovi servoscala per migliorare l'accessibilità della scuola media e la sostituzione dei parapetti dell'asilo nido, struttura che ha appena ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione e ospita attualmente una trentina di bambini.

Sul fronte delle opere pubbliche, l'assessore Alberto Motta ha evidenziato l'importanza delle risorse destinate alla progettazione. Disporre di progetti già pronti, ha spiegato, permetterà al Comune di cogliere più rapidamente eventuali finanziamenti regionali, statali o europei.

Tra gli interventi di maggiore prospettiva spicca anche il nuovo liceo linguistico. La consigliera Lavinia Annamaria Brigada ha ricordato che il progetto riceverà ulteriori 430 mila euro, che si aggiungono al contributo regionale di dieci milioni già assegnato. Un'opera destinata, secondo l'amministrazione, a diventare uno dei principali investimenti per le future generazioni.

Grande spazio anche al turismo. Il sindaco Rota ha illustrato il progetto dedicato a Rhémy de Noël, il personaggio simbolo del Natale di Courmayeur, destinato a diventare il cuore delle iniziative natalizie per tutto il mese di dicembre. L'obiettivo è creare un'offerta originale, alternativa ai tradizionali mercatini, valorizzando una storia nata proprio a Courmayeur.

Importanti anche gli investimenti sulla Val Ferret. Sono previsti circa 600 mila euro per migliorare l'accesso alla valle, con la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale, il rifacimento del ponte di Rochefort e un nuovo portale di ingresso dotato di sistemi informativi utili anche in caso di emergenze di Protezione civile.

Durante la seduta è stato inoltre evidenziato l'investimento sull'impianto fotovoltaico del Forum Sport Center, considerato un modello di sostenibilità da estendere progressivamente anche ad altri edifici comunali.

Il Consiglio si è concluso con una comunicazione del sindaco dedicata ai servizi sanitari. Dal 15 giugno al 20 settembre tornerà infatti il servizio infermieristico estivo: un professionista sarà presente sei giorni alla settimana nell'ambulatorio vicino alle scuole medie e potrà intervenire anche a domicilio, offrendo un supporto sia ai residenti sia ai numerosi turisti che frequentano Courmayeur durante la stagione estiva.