Aosta: Antenna ad Arpuilles, il Consiglio comunale cerca la mediazione ma resta il nodo dell’impatto sul territorio

La vicenda dell’antenna prevista in località Arpuilles continua a rappresentare un banco di prova per il rapporto tra sviluppo tecnologico, tutela del territorio e capacità della politica di assumere posizioni chiare. Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Aosta del 23 luglio 2026, tre diversi atti – un’interrogazione di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, un’interpellanza di Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche e una mozione di Forza Italia Valle d’Aosta – hanno riportato al centro del dibattito un intervento che suscita preoccupazioni tra residenti e cittadini attenti alla salvaguardia del paesaggio.

Il punto politico più evidente è che, al di là delle procedure amministrative e dei passaggi tecnici, l’installazione di una struttura tecnologica in una zona caratterizzata da un forte valore ambientale e identitario non può essere affrontata soltanto come una pratica autorizzativa. Arpuilles non è un’area qualsiasi: è un territorio vissuto, con un equilibrio paesaggistico che rischia di essere compromesso da un’opera destinata ad avere un impatto visivo permanente.

Nel rispondere all’interrogazione del consigliere Giuseppe Manuel Cipollone, il sindaco Raffaele Rocco ha spiegato che l’Amministrazione è consapevole delle preoccupazioni espresse dai cittadini e che si è attivata per individuare una soluzione alternativa. Il primo cittadino ha ricordato che il Comune ha proposto un’area di proprietà comunale con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’intervento e ha formalizzato le proprie osservazioni nell’ambito della Conferenza dei Servizi. “Abbiamo promosso un confronto con tutti i soggetti coinvolti, proponendo un’area di proprietà comunale per ridurre l’impatto paesaggistico dell’intervento”, ha dichiarato Rocco, sottolineando anche che il procedimento autorizzativo non si è ancora concluso.

Una posizione istituzionale che punta alla mediazione, ma che lascia aperte molte domande. La priorità resta garantire la copertura del servizio di telecomunicazione, esigenza ormai essenziale per cittadini, imprese e servizi pubblici, ma questo obiettivo non dovrebbe automaticamente trasformarsi nell’accettazione di qualsiasi localizzazione proposta dai gestori. La tecnologia deve integrarsi nel territorio e non imporre al territorio il proprio peso.

Durante l’interpellanza della consigliera Katia Foletto, è emerso anche il tema della pianificazione complessiva degli impianti di telecomunicazione. Il sindaco ha ricordato che il Comune disponeva dal 2005 di uno strumento inserito nel Piano regolatore generale, oggi però superato dall’evoluzione normativa nazionale e regionale. Secondo Rocco, le nuove disposizioni hanno rafforzato il ruolo della normativa sovraordinata, riducendo gli spazi di intervento autonomo dei Comuni.

È proprio questo uno degli aspetti più delicati della vicenda: da una parte gli enti locali vengono chiamati a governare il territorio e a rispondere alle istanze delle comunità; dall’altra spesso si trovano con margini decisionali ridotti davanti a procedure regolate da norme superiori. Una situazione che alimenta la percezione, diffusa tra i cittadini, di una politica locale chiamata più a gestire decisioni già impostate che a determinarne realmente gli indirizzi.

La mozione presentata dal consigliere Christian Chuc chiedeva un rafforzamento degli strumenti di pianificazione e un maggiore coinvolgimento del Comune nelle scelte relative alla localizzazione degli impianti. La bocciatura del documento con 8 voti favorevoli e 18 astensioni rappresenta però un passaggio politicamente significativo. Le astensioni, in questo caso, appaiono una scelta pilatesca: un modo per non schierarsi apertamente né contro l’installazione né a favore di una linea più incisiva di tutela del territorio. Una posizione che consente di evitare lo scontro immediato, ma che rischia di lasciare senza una risposta netta una comunità che chiede chiarezza.

Sul piano economico, la questione richiama il rapporto tra infrastrutture digitali e sviluppo locale. Una rete efficiente è indispensabile per competitività, lavoro e servizi, soprattutto in un territorio montano come quello valdostano. Ma proprio la fragilità degli equilibri ambientali impone valutazioni più attente: innovazione e tutela non devono essere considerate alternative, bensì obiettivi da perseguire insieme attraverso una programmazione seria.

Sul piano sociale, il caso Arpuilles evidenzia invece un tema più ampio: la crescente distanza tra decisioni tecniche e sensibilità delle comunità locali. Quando un’opera modifica il volto di un luogo, il coinvolgimento dei cittadini non può limitarsi alla fase delle osservazioni formali, ma deve diventare parte integrante del processo decisionale.

La partita dell’antenna ad Arpuilles non è quindi soltanto quella di un impianto radioelettrico. È il simbolo di una questione più generale che riguarda il futuro dei territori: come conciliare le esigenze della modernità con la difesa dei paesaggi, delle identità locali e della qualità della vita. La vera sfida per la politica sarà dimostrare di saper scegliere, evitando che la mediazione diventi semplicemente un modo per rinviare le decisioni più scomode.