Stations de ski et valorisation des talents au centre de la 9e édition du Conseil des jeunes Valdôtains

L’initiative est organisée avec le soutien du Conseil de la Vallée et sous le patronage de l’Université de la Vallée d’Aoste qui, à partir de cette année, attribue deux crédits formatifs à ses étudiants participant à la simulation, et du Réseau International des Chaires Senghor de la Francophonie.

Les travaux débuteront le lundi 3 août à 9h30 avec la cérémonie d’ouverture, retransmise en direct sur www.consiglio.vda.it. À cette occasion, le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, remettra symboliquement les clés de l’Assemblée à Anduela Lleshi, Présidente du Conseil des jeunes valdôtains pour cette édition. La cérémonie sera suivie d’une première séance plénière consacrée à la présentation des participants ainsi que des deux projets de loi fictifs qui feront l’objet des travaux en Commission tout au long de la semaine.

Vingt-cinq jeunes se mettront dans la peau de parlementaires, occupant les fonctions de Conseillers, Assesseurs, Présidents de Commission et Chefs de groupe, afin d’explorer de manière concrète le fonctionnement de la démocratie représentative. Il s'agit de Anduela Lleshi (Présidente de la simulation), Letizia Gagliardi (Vice-présidente et Présidente de Commission), Maria Camilla Gattoni (Secrétaire générale), Vittoria Mosconi et Kilian Anders Godioz (Présidente et Secrétaire de Commission), Mariel Plebs et Sara Rollandin (Assesseures), Ilaria Nicosia et Pietro Vuillermoz (Chefs de groupe), Raffaele Geraci, Thierry Grivel, Marco Morra, Leonardo Mosconi, Elia Perruquet, Andrea Prudenziati, Orinda Seferi, Alice Tomasoni, Roger Vairetto et Vittoria Verna (Conseillers).

Cette année aussi la simulation aura une allure internationale grâce à la présence de trois délégations étrangères: Marie China, Diane Colin Milis et Théotime Jans du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Rosalie Faucher et Benjamin Brassard du Parlement Jeunesse du Québec; Shaloom Issia du Conseil des Jeunes de Lausanne.

Deux autres jeunes - Vittoria Ferrero et Gaia Pennucci - endosseront le rôle de journalistes pour assurer la couverture médiatique de la simulation.

En ce qui concerne le programme, les journées des 4 et 5 août seront consacrées aux travaux en Commissions, organisés autour des deux thèmes de réflexion. Le mardi 4 août, à partir de 9h15, deux conférences diffusées en streaming viendront enrichir les débats: la première avec Martin Dodman, professeur d'écologie à l'Université de la Vallée d'Aoste, portera sur le développement durable et autosuffisant des stations de ski; la deuxième avec Michela Ceccarelli, professeure de langue et de littérature françaises et autrice d'ouvrages consacrés à l'émigration, qui parlera de la valorisation des talents dans une petite région.

Les 6 et 7 août, les jeunes se réuniront à nouveau en séance plénière pour débattre et adopter les projets de loi fictifs. La cérémonie de clôture se tiendra le vendredi 7 août à 16h, avec la remise des attestations de participation et la présentation des résultats du Conseil des Jeunes Valdôtains aux membres du Bureau du Conseil et aux Chefs de groupe de l’Assemblée.