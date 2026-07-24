Assemblea di bilancio Coldiretti 2026: l'anticipo dei fondi PAC dà respiro alle imprese, anche in Valle d'Aosta

L’annuncio è giunto durante l'Assemblea di bilancio della Coldiretti tenutasi a Roma presso il Teatro Eliseo, alla presenza dei vertici dell'organizzazione e delle istituzioni, ma con ripercussioni dirette su tutto il territorio nazionale, inclusa la Valle d'Aosta.

L'esborso complessivo supera il miliardo di euro, con un anticipo che copre fino al 75% delle risorse del primo pilastro e l'85% delle misure per lo sviluppo rurale. Questo sblocco finanziario risponde direttamente alle istanze sollevate da Coldiretti a Bruxelles e concretizzate grazie alla sinergia con il Ministero dell'Agricoltura (Masaf) e l'Agea.

L'intervento giunge in un momento particolarmente complesso dovuto alla crisi climatica con l'alternanza tra siccità prolungata ed eventi atmosferici estremi e l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, i rincari di fertilizzanti, mangimi e carburanti agricoli gravano sulle imprese con costi aggiuntivi medi stimati attorno ai 200 euro per ettaro.

Nel corso dei lavori al Teatro Eliseo è emersa la ferma necessità di intensificare la vigilanza contro il fenomeno del cibo contraffatto e dell'importazione a basso costo, fattori che svalutano le produzioni nazionali. Coldiretti punta sull'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia – come la risonanza magnetica, la mappatura isotopica e le analisi genomiche – per tracciare la reale origine dei prodotti. Un primo passo tangibile è la recente circolare ministeriale che blocca l'uso della denominazione "extravergine" per gli oli ottenuti miscelandoli con oli vergini.

A margine dell'evento, la Presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessia Gontier, e il Direttore, Roberto Bianco, hanno sottolineato il valore di questo risultato per l'agricoltura di montagna:

"L'avvio del pagamento degli anticipi PAC dimostra l'efficacia e l'incisività delle battaglie sindacali condotte a livello nazionale ed europeo dalla Coldiretti. Questo traguardo conferma come l'azione unitaria dell'organizzazione sia in grado di portare benefici concreti e immediati anche ai territori più piccoli e complessi, come la Valle d'Aosta. La nostra agricoltura eroica di montagna, che affronta costi di gestione strutturalmente più elevati e un territorio complesso, trae un giovamento vitale da queste risorse di liquidità, indispensabili per proteggere le stalle, i pascoli e le filiere locali da una crisi economica e climatica senza precedenti."