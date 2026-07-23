Aperte le iscrizioni al 32° Concorso Mieli della Valle d’Aosta: presentazione dei campioni entro venerdì 28 agosto

Gli apicoltori interessati a partecipare dovranno consegnare i propri campioni di miele, il relativo modulo di campionamento e la scheda di iscrizione al concorso entro le ore 14 di venerdì 28 agosto 2026 presso il laboratorio di analisi dell’Assessorato, in località La Maladière 39 a Saint-Christophe, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.

I campioni saranno suddivisi in sei categorie: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È inoltre possibile presentare campioni di miele monoflorale di tipologia diversa, purché prodotti in Valle d’Aosta.

«Il Concorso Mieli rappresenta un appuntamento ormai consolidato, che valorizza il lavoro, la professionalità e la passione degli apicoltori valdostani, protagonisti di una filiera che contribuisce in modo determinante alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia del nostro territorio – dichiara l'Assessore Speranza Girod –. Ogni campione racconta le peculiarità dell'ambiente montano da cui proviene e testimonia l'elevata qualità delle produzioni regionali. Invito tutti gli apicoltori a partecipare a questa trentaduesima edizione, che rappresenta un'importante occasione di confronto e di promozione di una delle eccellenze più autentiche della Valle d'Aosta».

La premiazione del concorso si terrà nell'ambito della Sagra del miele e dei suoi derivati, in programma a Châtillon domenica 25 ottobre 2026.

Il regolamento, la scheda di iscrizione al concorso e il modulo di campionamento sono disponibili presso il laboratorio dell'Assessorato oppure sul sito istituzionale della Regione al seguente link:



https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/apicoltura/concorsomieli2026_i.aspx.



Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici dell'Ufficio Apicoltura ai numeri 0165 275298, 0165 275292, 0165 275345 oppure 366 562 23 63.

