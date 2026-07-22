Mercati cittadini: al via i bandi per i posteggi riservati ai produttori agricoli

Il Comune di Aosta informa che sono stati pubblicati quattro avvisi pubblici per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli disponibili presso i mercati cittadini. La pubblicazione segue l’approvazione dell’avviso e del relativo modello di domanda con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2026.

Gli avvisi riguardano i posteggi disponibili per i produttori agricoli presso il mercato coperto di piazza Cavalieri Vittorio Veneto e i mercati di quartiere del mercoledì (piazza Salvadori), del giovedì (viale della Pace) e del venerdì (piazza della Repubblica). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 14 agosto 2026.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per le aziende agricole del territorio e segna la ripresa delle procedure di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, la cui ultima assegnazione risaliva al 2012. Dopo oltre un decennio, l'Amministrazione comunale ha avviato una nuova procedura che consentirà di valorizzare ulteriormente le produzioni locali e di ampliare la presenza degli imprenditori agricoli nei mercati cittadini.

Gli avvisi sono rivolti esclusivamente agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la vendita diretta dei prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda. L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla disciplina di settore.

I mercati svolgano un ruolo commerciale, sociale e culturale, contribuendo a mantenere vivo il legame tra città e territorio e a promuovere modelli di consumo più consapevoli e sostenibili.

Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle domande sono consultabili nella documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aosta ai seguenti link:

· Mercato coperto - Piazza Cavalieri Vittorio Veneto:

https://www.comune.aosta.it/it/news/pubblico-avviso-dei-posteggi-riservati-ai-produttori-agricoli-disponibili-presso-il-mercato-coperto-piazza-cavalieri-vittorio-veneto.

· Mercato di quartiere del mercoledì - Piazza Salvadori:

https://www.comune.aosta.it/it/news/pubblico-avviso-dei-posteggi-riservati-ai-produttori-agricoli-disponibili-presso-il-mercato-di-quartiere-del-mercoledi.

· Mercato di quartiere del giovedì - Viale della Pace:

https://www.comune.aosta.it/it/news/pubblico-avviso-dei-posteggi-riservati-ai-produttori-agricoli-disponibili-presso-il-mercato-di-quartiere-del-giovedi.

· Mercato di quartiere del venerdì - Piazza della Repubblica:

https://www.comune.aosta.it/it/news/pubblico-avviso-dei-posteggi-riservati-ai-produttori-agricoli-disponibili-presso-il-mercato-di-quartiere.