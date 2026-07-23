Sicurezza ad Aosta, la maggioranza boccia l’Esercito: “Rafforziamo le istituzioni”. Ma quando?

La sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico ad Aosta, ma il confronto che si è consumato nel Consiglio comunale nella seduta di giovedì 23 luglio 2026 lascia sul tavolo una domanda destinata a pesare anche nei prossimi mesi. Da una parte la proposta di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, che chiedeva di valutare l'estensione dell'operazione "Strade Sicure" anche nel capoluogo regionale attraverso il possibile impiego dell'Esercito. Dall'altra la maggioranza, che ha respinto la mozione con 18 voti contrari, 7 favorevoli e 1 astensione, sostenendo che la sicurezza non può essere affidata alla militarizzazione degli spazi pubblici ma deve passare dal rafforzamento delle istituzioni civili, della prevenzione e dei servizi.

Una posizione politica legittima, ma che inevitabilmente si scontra con la realtà quotidiana percepita da molti cittadini.

La mozione, illustrata dal consigliere Giuseppe Manuel Cipollone, chiedeva inizialmente che il Comune si attivasse affinché il personale militare potesse concorrere al presidio delle aree considerate più delicate sotto il profilo della sicurezza. Nel corso della discussione il testo era stato ammorbidito, prevedendo semplicemente che l'Amministrazione valutasse, insieme al Prefetto e nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (COSP), la possibilità di richiedere un incremento del contingente di "Strade Sicure" qualora le forze dell'ordine si fossero rivelate insufficienti.

Per la maggioranza, tuttavia, il cambiamento lessicale non modificava la sostanza della proposta, che rimaneva quella di fare ricorso ai militari come risposta ai problemi della città.

Nel dibattito è stato ricordato come il confronto con il Prefetto abbia già portato, nelle ultime settimane, a un'intensificazione dei controlli nel centro storico, nelle zone della movida, nell'area della stazione ferroviaria, in via Torre del Lebbroso e in via Festaz, con servizi congiunti tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria, Reparto Prevenzione Crimine e Polizia Locale. Bene! E tutte le altre zone della città, non ultime le periferie che sono zona franca per parcheggii sui marciapidi e ogni dove ci stia un'auto o un furgoni?

La vicesindaca Valeria Fadda ha sostenuto che "la prevenzione non è una risposta più debole ma una risposta più difficile e più seria" e ha aggiunto che mentre "un militare può presidiare temporaneamente un luogo, il compito del Comune è intervenire sulle condizioni che producono degrado, conflitto e insicurezza". Secondo la maggioranza, dunque, la differenza politica è netta: anziché mostrare la forza dello Stato attraverso la presenza dell'Esercito, occorre far funzionare meglio lo Stato nelle sue articolazioni ordinarie. E allora avvocato Fadda se sa cosa fare lo dica ai cittadini perché è proprio qui che si apre il vero nodo politico.

Se la risposta consiste nel rafforzare le istituzioni ordinarie, allora è inevitabile chiedersi quando questo rafforzamento diventerà concretamente visibile. Perché i cittadini continuano a confrontarsi con problemi che, pur non rappresentando emergenze criminali, incidono ogni giorno sulla percezione della sicurezza e sulla qualità della vita.

Basta passeggiare nel centro cittadino, e non solo, per vedere dehors che spesso occupano spazi ben oltre quelli autorizzati, divieti sistematicamente ignorati, monopattini elettrici utilizzati senza casco o lasciati in mezzo ai marciapiedi, soste irregolari, episodi di degrado urbano e norme che sembrano applicate a corrente alternata. Situazioni apparentemente minori, ma che alimentano la sensazione di una città nella quale il rispetto delle regole dipende più dal senso civico dei singoli che dall'efficacia dei controlli.

È proprio su questo terreno che il messaggio della maggioranza rischia di diventare vulnerabile. Perché affermare che occorre investire sulle istituzioni implica anche dimostrare che quelle istituzioni siano realmente in grado di far rispettare le regole già esistenti. Diversamente, il rischio è che la contrapposizione con la proposta dell'Esercito si trasformi in una difesa di un sistema che, agli occhi di una parte della popolazione, fatica già oggi a garantire un controllo efficace del territorio.

Naturalmente la sicurezza urbana non coincide soltanto con la repressione. Illuminazione pubblica, videosorveglianza, manutenzione degli spazi, politiche sociali, educativa di strada, mediazione dei conflitti e interventi sulle situazioni di marginalità rappresentano strumenti fondamentali di una strategia moderna. Ma questi interventi richiedono tempi lunghi, continuità amministrativa e soprattutto risultati misurabili.

Sul piano politico, il voto del Consiglio mette in evidenza due visioni profondamente diverse della sicurezza. Fratelli d'Italia punta sull'impatto immediato della presenza dello Stato attraverso i militari. La maggioranza, invece, rivendica un modello basato sulla prevenzione, sul coordinamento tra enti e sul rafforzamento delle competenze comunali.

La vera sfida, però, non sarà dimostrare chi abbia la teoria migliore, ma chi riuscirà a convincere i cittadini attraverso i fatti. Perché la sicurezza non si misura soltanto nelle grandi dichiarazioni di principio o nelle contrapposizioni ideologiche, ma anche nella capacità di far rispettare ogni giorno le regole più semplici. Se il rafforzamento delle istituzioni ordinarie è davvero la strada scelta dall'Amministrazione, sarà inevitabile valutarlo sui risultati concreti. E saranno proprio quei piccoli segnali quotidiani — dai controlli amministrativi alle norme di convivenza civile — a dire se quella promessa politica sarà diventata realtà oppure resterà soltanto un'affermazione di principio.