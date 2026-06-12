Caos gallerie, AVS incalza la Regione: "Servono subito bus potenziati e stop ai Tir di attraversamento"

Con l'avvio dei lavori ormai imminente nelle gallerie Côte de Sorreley e Signayes, previsto per il 15 giugno, il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra torna a sollecitare la Giunta regionale affinché metta in campo misure concrete per limitare i disagi che interesseranno residenti e pendolari della Valle del Gran San Bernardo. Lo fa attraverso un'interrogazione depositata oggi in Consiglio Valle, con la quale chiede se sia stato predisposto un piano straordinario del trasporto pubblico capace di offrire una reale alternativa all'utilizzo dell'auto privata durante il lungo periodo dei lavori.

Secondo AVS, la priorità non è più discutere sulla sospensione del cantiere, ma affrontare gli effetti che la deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria produrrà nei prossimi mesi. «Nei giorni scorsi abbiamo rifiutato di aderire a una richiesta di sospensione dei lavori avanzata quando ormai il cantiere era imminente. Oggi, dopo che la SAV ha confermato l'avvio degli interventi senza prendere in considerazione l'inutile e poco sensata risoluzione, riteniamo ancora più evidente che sia necessario concentrarsi sulle misure utili ad attenuare i disagi per il territorio», afferma il gruppo consiliare.

L'interrogazione chiede all'esecutivo regionale se sia stato predisposto un servizio di trasporto pubblico rafforzato, con corse più frequenti, maggiore capacità di trasporto e garanzie di puntualità e velocità, così da consentire ai cittadini della vallata di continuare a raggiungere luoghi di lavoro, scuole e servizi senza subire le inevitabili conseguenze dell'aumento del traffico.

AVS ricorda inoltre di aver già chiesto formalmente alla Presidenza della Regione, fin dal 22 maggio scorso, di valutare il divieto di transito per il traffico pesante internazionale che non abbia origine o destinazione in Valle d'Aosta o nel Canton Vallese. Una misura che, secondo il gruppo, consentirebbe di ridurre la congestione della rete stradale, limitando anche inquinamento, rischi per la sicurezza e impatti sulle comunità locali.

Nella nota che accompagna l'interrogazione, Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce infine che «se per anni non si è programmato adeguatamente un intervento annunciato da tempo, almeno adesso si mettano in campo tutte le misure possibili per limitare i disagi. Servono scelte concrete e immediate: meno traffico pesante in attraversamento e un trasporto pubblico rafforzato per chi vive e lavora nella vallata».

L'interrogazione sarà ora sottoposta all'esame della Giunta regionale, chiamata a chiarire quali iniziative intenda adottare per gestire una situazione che, con la chiusura delle due gallerie, rischia di mettere a dura prova la mobilità dell'intera Valle del Gran San Bernardo.