Giovani amministratori alla guida del cambiamento: Therisod eletto coordinatore ANCI Giovani Valle d’Aosta

C’è un segnale politico che va letto con attenzione, e non soltanto come un passaggio formale. L’Assemblea congressuale di ANCI Giovani Valle d’Aosta, riunitasi mercoledì 8 aprile nella sede del CELVA, restituisce l’immagine di una generazione amministrativa che prova a strutturarsi, a contarsi e soprattutto a pesare.

Non è un dettaglio che si tratti di amministratori under 35: sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri che vivono quotidianamente la gestione dei Comuni e che ora cercano uno spazio politico più definito, non solo locale ma anche regionale. ANCI Giovani, in questo senso, diventa un laboratorio politico vero e proprio, dove si incrociano esperienze amministrative e ambizioni di prospettiva.

L’elezione di Firmino Therisod a Coordinatore regionale, avvenuta a maggioranza dei presenti, non è solo un’investitura personale. È il segnale di una volontà di rappresentanza che parte dai territori più piccoli ma che ambisce a incidere nel dibattito politico valdostano più ampio. Therisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, incarna infatti quella dimensione montana e periferica che spesso chiede maggiore ascolto nelle dinamiche decisionali regionali.

L’Assemblea, convocata secondo il regolamento approvato a marzo dal CELVA dopo le elezioni comunali, ha avuto anche il compito di rinnovare la Consulta e definire la nuova architettura interna dell’organismo. Un passaggio che, al di là degli aspetti tecnici, apre una fase politica interessante: quella della costruzione di una rete stabile tra giovani amministratori.

Il punto vero, però, è capire quanto questa struttura riuscirà a uscire dalla dimensione di coordinamento per diventare soggetto politico capace di incidere. Perché il rischio, in questi casi, è sempre lo stesso: rimanere un contenitore di buone intenzioni senza reale capacità di orientare le scelte.

Eppure le condizioni per fare il salto ci sono. La Valle d’Aosta, più di altri territori, ha bisogno di una classe dirigente giovane capace di affrontare temi strutturali come lo spopolamento, la tenuta dei servizi nei piccoli comuni e il rapporto tra autonomia e innovazione amministrativa.

In questo scenario, ANCI Giovani può rappresentare una palestra ma anche una rampa di lancio. Molti dei protagonisti di oggi, inevitabilmente, saranno i candidati di domani. E allora questa Assemblea non è solo cronaca interna agli enti locali: è, a tutti gli effetti, un pezzo di futuro politico valdostano che inizia a prendere forma.

Il supporto garantito dal CELVA – organizzativo, logistico e tecnico-amministrativo – assicura una base solida. Ma la vera sfida sarà politica: trasformare il confronto tra giovani amministratori in proposta concreta, e la proposta in capacità di incidere.

Perché, al netto delle nomine, la domanda resta aperta: questa nuova generazione saprà davvero cambiare il passo della politica valdostana, o si limiterà a ereditarne schemi e limiti?