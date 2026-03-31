Il piano aria tra virtù e prudenza: la Valle d’Aosta prepara il futuro

C’è un paradosso interessante – e tutto valdostano – nel dibattito che si è acceso oggi in terza Commissione consiliare. Si discute di qualità dell’aria, ma non perché l’aria sia cattiva. Anzi.

La Terza Commissione Assetto del territorio Valle d’Aosta si è riunita martedì 31 marzo 2026 per affrontare un tema che altrove è spesso emergenziale, mentre qui assume i contorni della programmazione: il Piano regionale per la qualità dell’aria 2025-2031. A presentarlo è stato l’Assessore Davide Sapinet, affiancato dai tecnici regionali Luca Franzoso e Roberto Maddalena e dal direttore dell’ARPA Valle d’Aosta, Igor Rubbo. Una squadra tecnica chiamata a tradurre in numeri, scenari e misure quello che, inevitabilmente, è anche un tema politico.

Il punto di partenza, come ha sottolineato il presidente della Commissione Corrado Jordan, è tutt’altro che drammatico. «Il Piano costituisce lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio per il miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico, a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.» Una definizione istituzionale, certo, ma che contiene già il cuore della questione: non si tratta di rincorrere un’emergenza, bensì di governare un equilibrio.

Jordan lo dice esplicitamente, rivendicando un primato che spesso passa sotto traccia nel racconto nazionale: «La qualità dell'aria in Valle d'Aosta è buona e la nostra regione è l'unica a non essere soggetta alle procedure di infrazione europee per il superamento dei limiti di particolato.» Ed è qui che si inserisce la scelta politica. Perché, se tutto sommato va bene, perché intervenire?

La risposta sta in una parola che, nel linguaggio amministrativo, pesa più di quanto sembri: prevenzione. «Riteniamo tuttavia corretto e necessario prepararci per raggiungere importanti obiettivi di qualità, prevedendo, in conformità alle normative vigenti e alle direttive comunitarie, la definizione di valori limite e prescrizioni di emissione, nonché azioni di prevenzione e di miglioramento per le eventuali situazioni di criticità esistenti.»

Tradotto: non aspettare che il problema si presenti, ma costruire gli strumenti per evitarlo. Una logica che, se applicata con coerenza, può fare la differenza soprattutto in un territorio fragile come quello alpino. Il Piano, infatti, non si limita a fotografare lo stato dell’aria, ma individua anche le leve su cui agire. E qui il discorso si fa più concreto, quasi quotidiano. «Le riduzioni delle emissioni dovranno concentrarsi prioritariamente sui consumi energetici, sull’utilizzo delle biomasse e sul settore della mobilità.»

Tre ambiti che toccano direttamente cittadini e imprese. Riscaldamento, trasporti, scelte energetiche: non esattamente dettagli tecnici, ma nodi strutturali della vita in Valle. E allora la Commissione diventa il luogo dove la teoria dovrà fare i conti con la realtà. «L’analisi che faremo in Commissione ci permetterà di approfondire la tematica e valutare le azioni previste dal Piano, l’impatto che queste comporteranno e le misure da attivare per supportare cittadini e imprese nell’adozione di pratiche meno impattanti.»

Qui si gioca una partita delicata: perché ogni misura ambientale, per essere efficace, deve essere anche sostenibile socialmente ed economicamente. Altrimenti resta sulla carta. Non a caso, Sapinet ha insistito su un elemento spesso sottovalutato ma decisivo: il metodo.

«Un percorso attento di analisi e concertazione con tutti i soggetti interessati, in forte interrelazione con altri strumenti di pianificazione regionale come il Piano energetico, il Piano dei trasporti e il Piano forestale.» Parole che raccontano un tentativo di integrazione tra politiche diverse, evitando l’effetto “piani paralleli” che non si parlano. Energia, mobilità, foreste: in una regione di montagna, tutto è connesso.

Resta, però, una domanda di fondo che aleggia – e che la Commissione dovrà sciogliere nei prossimi mesi: quanto siamo disposti a cambiare oggi per evitare problemi domani? Perché se è vero che la Valle d’Aosta può permettersi il lusso della programmazione, è altrettanto vero che questo “vantaggio” può trasformarsi in inerzia.

Il Piano aria 2025-2031, in questo senso, è qualcosa di più di un documento tecnico. È un test politico. Un banco di prova sulla capacità della Regione di passare dalla virtù dichiarata alla responsabilità concreta. E, come spesso accade da queste parti, la vera sfida non sarà scrivere il Piano. Ma applicarlo.