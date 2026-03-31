Una sindrome di Stoccolma geopolitica? Cronaca semiseria di un risveglio lento ma inevitabile

C’è chi la chiama “sindrome di Stoccolma”, chi preferisce parlare di “dipendenza strategica”, chi la riduce a semplice realpolitik. Qualunque nome si scelga, una cosa è evidente: per anni una parte dei governi occidentali ha mostrato una fedeltà quasi automatica verso gli Stati Uniti, spesso anche quando l’opinione pubblica iniziava a muoversi in direzione opposta.

Non è un mistero che questa dinamica abbia coinvolto anche l’Europa e diversi Paesi arabi, dove la prudenza diplomatica si è spesso trasformata in un silenzio imbarazzato.

Ma qualcosa, lentamente, sta cambiando.

Non siamo davanti a rivoluzioni, né a rotture clamorose. Piuttosto a una rivolta lenta, sotterranea, fatta di opinioni che emergono nonostante tutto, di cittadini che iniziano a non accettare più la narrazione ufficiale come verità indiscutibile.

Un esempio?

In Italia è stato approvato un disegno di legge che rischia di confondere la critica politica con l’antisemitismo. Eppure, nonostante questo clima, cresce il numero di persone che esprimono dissenso verso le scelte del governo israeliano. Non per simpatia verso l’Iran, non per tifoserie geopolitiche, ma per semplice esigenza di coerenza morale.

È il segnale che la paura di parlare sta cedendo il passo alla necessità di capire.

La figura degli Stati Uniti rimane centrale, ma sempre più spesso genera reazioni contrastanti. Da un lato, la loro influenza politica e militare resta enorme. Dall’altro, cresce la percezione — in molte società — che alcune scelte americane siano caratterizzate da una certa dose di arroganza, o quantomeno da un’idea di supremazia che non convince più come un tempo.

Non è una questione di schierarsi contro qualcuno: è la constatazione che la fiducia cieca non è più la valuta dominante della politica internazionale.

Per anni criticare il governo israeliano è stato considerato quasi un gesto proibito. Oggi, invece, sempre più cittadini — in Europa, nel mondo arabo e persino negli Stati Uniti — distinguono chiaramente tra:

antisemitismo (odio verso un popolo e una religione)

critica politica verso un governo specifico

Una distinzione semplice, ma che fino a poco tempo fa sembrava impronunciabile.

Il fatto che questa consapevolezza stia emergendo non indica alcun sostegno all’Iran o ad altri attori regionali. Indica solo che le persone stanno iniziando a guardare i fatti senza filtri.

La vera novità non è la protesta in sé, ma il suo stile: non urla, non incendia, non invade le piazze. È una protesta silenziosa, fatta di opinioni che si moltiplicano, di discussioni che non si riescono più a contenere, di cittadini che non accettano più la versione “ufficiale” come unica possibile.

A dare il via a questo cambio di tono, tra gli altri, anche la Spagna di Pedro Sánchez, che ha rotto alcuni equilibri comunicativi e diplomatici.

È un cambiamento culturale, prima ancora che politico. E, come tutti i cambiamenti culturali, procede piano, ma quando parte non si ferma più.

Non si tratta di scegliere tra Stati Uniti, Israele, Iran o chiunque altro. Si tratta di riconoscere che la complessità non può essere ridotta a slogan e che la fedeltà automatica non è una strategia, ma una rinuncia.

Se oggi sempre più persone “aprono gli occhi”, non è perché hanno trovato nuovi idoli geopolitici.

È perché hanno smesso di accettare che qualcuno glieli chiuda.