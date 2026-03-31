Al via il bando Celva 2026: contributi fino a 5 mila euro per associazioni valdostane

Il territorio valdostano prova a fare squadra partendo dal basso. E lo fa con uno strumento concreto, che ogni anno rappresenta una piccola ma significativa boccata d’ossigeno per il mondo associativo: il nuovo bando per la concessione dei contributi ordinari 2026 promosso dal CELVA.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco di una strategia ormai consolidata: sostenere progettualità diffuse, capaci di animare comunità, valorizzare identità locali e tenere vivo quel tessuto sociale che, soprattutto nei piccoli comuni, rappresenta spesso l’unico vero presidio culturale.

Il bando è rivolto ai soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale o operativa in Valle d’Aosta. Restano escluse le persone fisiche, a conferma della volontà di privilegiare iniziative collettive e strutturate. L’obiettivo dichiarato è ampio ma preciso: finanziare attività e manifestazioni di rilevanza pubblica che abbiano un impatto concreto sul territorio.

Nel dettaglio, potranno accedere ai contributi i progetti che puntano sulla valorizzazione del patrimonio locale in chiave innovativa, spaziando tra cultura, sport, attività socio-ricreative, artigianato e ambiente. Ambiti diversi, ma un filo conduttore comune: rafforzare l’identità valdostana e renderla più attrattiva, anche in prospettiva turistica.

Sul piano economico, il contributo previsto varia da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro per progetto. Una cifra contenuta, ma spesso decisiva per realtà associative che operano con risorse limitate e grande volontariato. I progetti dovranno essere realizzati tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026.

La scadenza è fissata per le ore 12:30 di venerdì 8 maggio 2026. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del CELVA, che resta anche il punto di riferimento per eventuali chiarimenti.

Al di là degli aspetti tecnici, il bando si inserisce in un contesto più ampio. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo delle associazioni è diventato sempre più centrale nel tenere insieme comunità che rischiano lo spopolamento e la perdita di servizi. In questo scenario, anche contributi relativamente modesti possono generare effetti moltiplicatori importanti: eventi che attirano visitatori, iniziative che coinvolgono giovani e anziani, progetti che recuperano tradizioni o sperimentano nuove forme di partecipazione.

Non va però ignorato un dato di fondo: il sistema regge sempre più sull’impegno del volontariato. E proprio per questo strumenti come quello del CELVA diventano essenziali, ma non sufficienti da soli. Il rischio, altrimenti, è quello di una progressiva delega ai territori senza un adeguato rafforzamento delle risorse strutturali.

Resta comunque un’opportunità concreta. Perché dietro ogni domanda presentata non c’è solo un progetto, ma spesso un pezzo di comunità che prova a resistere, innovare e guardare avanti.