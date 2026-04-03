À Strasbourg la 50ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

La 50ème session du Congrès - à laquelle a participé l’Assesseur aux Affaires européennes, à l’Innovation, au PNRR, aux Politiques nationales de la montagne et aux Politiques de la jeunesse, Leonardo Lotto, désigné par la Conférence des Régions en tant que membre titulaire de la délégation italienne - a d’abord accueilli les nouvelles délégations nationales, nommées pour un mandat de cinq ans, et renouvelé les bureaux de présidence du Congrès, de ses deux Chambres (la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des Régions) et de ses Commissions (gouvernance, suivi et inclusion sociale).

Pendant les travaux du Congrès et de la Chambre des Régions, une attention particulière a été consacrée au thème du redressement de l’Ukraine dans le contexte de la guerre d’agression de la Russie, notamment aux niveaux local et régional. En rappelant les réformes en cours en thème de décentralisation et d’organisation territoriale du pouvoir dans le pays, les débats – et la résolution adoptée par le Congrès - ont souligné le rôle de premier plan que les collectivités locales ukrainiennes jouent dans le conflit, en tant que niveau territorial appelé à répondre en premier aux drames des communautés. Un rôle qu’elles devront continuer de jouer dans la phase de reconstruction, dans le respect des normes européennes en matière de droits humains, de démocratie et d’État de droit.

Parmi les temps forts, en plus de l’examen de rapports de suivi concernant l’application de la Charte européenne de l’autonomie locale, le Congrès a aussi débattu sur la garantie de la liberté des élections locales et régionales, sur la lutte contre les violences à l’égard des élus, sur l’enseignement de l’histoire régionale et sur le l’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau local.

À ce sujet, l’Assesseur Lotto, intervenu lors du débat portant sur les projets de résolution et de recommandation votés par le Congrès « Renforcer les capacités des collectivités locales et régionales en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle », a souligné : «Les opportunités de l’implémentation de l’IA dans l’administration publique sont énormes surtout dans la perspective de rapprocher citoyens et institutions. Néanmoins, les défis sont importants et les stratégies de mitigation deviennent prioritaires : éducation, souveraineté numérique et gouvernance centrée sur l’humain sont désormais indispensables ».

Plus en général, ajoute l’Assesseur Lotto «le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux représente une occasion précieuse de collaboration et d’échange au niveau international entre les collectivités locales et régionales de l’Europe entière: une occasion pour découvrir et partager meilleures pratiques et différentes approches face à des problèmes communs, ce qui nous permet d’envisager des solutions applicables sur différents territoires et que nous pourrions également mettre en œuvre en Vallée d’Aoste ».