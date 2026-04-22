Primo Maggio: la Valle d’Aosta celebra i suoi quattro nuovi Maestri del Lavoro

In occasione della Festa dei Lavoratori, verranno resi noti i nomi dei quattro cittadini valdostani insigniti della Stella al Merito del Lavoro per l’anno 2026. L'onorificenza, istituita dalla legge 143/1992, premia i lavoratori dipendenti che si sono distinti per eccezionale perizia, laboriosità e condotta morale, conferendo loro il prestigioso titolo di Maestro del Lavoro.



Le Stelle al Merito 2026 sono state assegnate a Flora Dalla Zanna, Sara Maria Porta, Luigi Concio e Alessandro Rossi.



Le onorificenze saranno consegnate dal Presidente della Regione Renzo Testolin a Flora Dalla Zanna e a Sara Maria Porta nel corso della

cerimonia che si terrà venerdì 1° maggio, alle ore 11, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, alla presenza del Console dei Maestri del Lavoro Ezio Togniettaz, del funzionario delegato dal Direttore dell’Ispettorato d’Area metropolitana Torino-Aosta Angela Giorgio e delle autorità regionali.



Alla cerimonia saranno presenti anche gli insigniti Luigi Concio e Alessandro Rossi, che riceveranno l’onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica, al palazzo del Quirinale, nel prossimo mese di ottobre.