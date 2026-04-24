Fondo affitti e carburanti, tra buone idee e ombre politiche

C’è una sensazione che, in questo momento politico, ritorna con insistenza: ogni volta che si prova a mettere mano ai problemi quotidiani — bollette, carburanti, affitti — il confronto si irrigidisce subito tra chi chiede interventi rapidi e chi invece frena per ragioni di equilibrio di bilancio o impostazione politica.

Ed è esattamente in questa faglia che si inserisce la vicenda del cosiddetto “Pacchetto Anti-Crisi”, bocciato in Consiglio regionale e rilanciato con toni molto duri dai gruppi proponenti.

«È stata persa un’occasione per aiutare davvero i valdostani» è la sintesi che arriva da Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine, che parlano senza mezzi termini di un muro politico da parte della maggioranza.

Il primo terreno di scontro è quello dei carburanti, dove i proponenti non usano giri di parole.

«Mentre il contesto internazionale continua a pesare sui prezzi dell’energia, in Valle d’Aosta si è scelto di non intervenire» attaccano i consiglieri. Nel pacchetto era previsto uno sconto diretto alla pompa: 20 centesimi sulla benzina e 40 sul gasolio, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire subito la spesa quotidiana. «Non si tratta di una misura teorica — sottolineano — ma di un intervento immediato sul potere d’acquisto delle famiglie». La maggioranza, però, ha detto no.

Ma il punto più strutturale del pacchetto riguarda la casa.

Qui entra in gioco la proposta del fondo di garanzia locazione, una misura da 1,8 milioni di euro annui pensata per coprire fino a 18 mensilità di eventuale morosità. L’idea è semplice nella sua logica: rassicurare i proprietari e rimettere sul mercato gli alloggi oggi vuoti.

«Il problema vero non è la mancanza di case, ma la paura di affittarle» spiegano i promotori. «Se il proprietario sa di essere tutelato, è più disposto a mettere l’immobile a disposizione. Oggi invece il mercato è paralizzato dal timore degli insoluti».

Un passaggio politico che ha acceso anche letture più ampie: il tema degli immobili sfitti resta uno dei nodi irrisolti della regione, con percentuali molto alte rispetto alla media nazionale.

E qui arriva anche una delle chiavi più politiche del dibattito. Alcuni esponenti dell’opposizione sottolineano come il tema tocchi direttamente il sistema della rendita immobiliare, ricordando — senza mai personalizzare in aula ma con chiari riferimenti nel dibattito politico — che tra i protagonisti della discussione c’è anche chi possiede un importante patrimonio di immobili destinati all’affitto.

Una lettura che viene però respinta al mittente dai diretti interessati, che parlano di “attacchi strumentali” e “tentativi di spostare il dibattito su un piano personale”.

Terzo pilastro del pacchetto era il ritorno del Prestito sociale d’onore, già previsto dalla l.r. 3/2015. Qui la posizione dei proponenti è ancora più netta: «Abbiamo bisogno di strumenti universali, non di misure a macchia di leopardo» affermano. E aggiungono una critica politica diretta ad alcune politiche di sostegno: «Non possiamo accettare che esistano meccanismi percepiti come discriminatori o poco equi. Il sostegno deve andare a chi è in difficoltà, senza distinzioni artificiose».

Nel complesso, il pacchetto valeva circa 18,8 milioni di euro, coperti secondo i proponenti da risorse già individuate nel bilancio.

La maggioranza, però, ha scelto una linea diversa, respingendo gli emendamenti. «È un segnale politico preciso — accusano Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine — che però rischia di ricadere direttamente sui cittadini, tra benzina più cara e affitti sempre più difficili».

Al di là delle posizioni contrapposte, il dato politico è chiaro: la distanza tra chi spinge per interventi immediati sul costo della vita e chi invece privilegia prudenza e sostenibilità di bilancio non sembra destinata a ridursi. E in mezzo restano i nodi veri: stipendi che non crescono, costi che aumentano e un mercato della casa che continua a non trovare equilibrio.