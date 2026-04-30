SR 47 di Cogne: scatta lo smontaggio del ponte Bailey. Previste chiusure totali al ponte di Chevril

Entrano nella fase finale i lavori al ponte di Chevril, lungo la strada regionale n. 47 per Cogne. L’Assessorato alle Opere pubbliche ha programmato per le prossime settimane lo smontaggio della struttura provvisoria in acciaio (ponte Bailey) e il completamento delle rifiniture sull’opera definitiva, inaugurata lo scorso dicembre. Dal 29 aprile al 15 maggio 2026, lungo la S.R. n. 47 di Cogne, nel tratto compreso tra il km 8+300 e il km 8+700, in corrispondenza del ponte di Chevril nel Comune di Aymavilles, saranno in vigore modifiche

alla viabilità.



Nel periodo indicato, la circolazione sarà regolata prevalentemente a senso unico alternato, mediante impianto semaforico mobile o movieri, con le seguenti modalità:



* dalle ore 08.00 del 29 aprile alle ore 19.00 del 1° maggio;

* dalle ore 07.00 del 4 maggio alle ore 14.00 del 6 maggio;

* dalle ore 13.00 alle ore 21.00 del 7 maggio;

* dalle ore 06.00 dell’8 maggio alle ore 18.00 del 15 maggio.



Per consentire le complesse operazioni di sollevamento e rimozione del ponte provvisorio, che richiederanno l’impiego di autogru di grandi dimensioni e l’occupazione completa della carreggiata, si rende necessaria la chiusura totale della strada nei seguenti periodi:



* dalle ore 14.00 del 6 maggio alle ore 13.00 del 7 maggio;

* dalle ore 21.00 del 7 maggio alle ore 06.00 dell’8 maggio.



Proseguiranno, inoltre, fino a metà giugno alcune lavorazioni di completamento sull’opera definitiva, non eseguibili durante il periodo invernale, con eventuale istituzione di senso unico alternato esclusivamente in funzione delle esigenze di cantiere e limitatamente alle fasi in cui non sarà possibile garantire il doppio senso di circolazione.



Questi ultimi interventi riguardano, in particolare, il rinforzo corticale di una porzione del versante in destra orografica, il ripristino dell’arco in cemento armato del ponte storico del 1959 e la posa delle barriere stradali in corrispondenza della spalla di sostegno del ponte provvisorio in sinistra orografica.



“L’apertura del ponte nel dicembre 2025 – sottolinea l’Assessore Davide Sapinet – è stata disposta non appena l’infrastruttura è risultata transitabile, per garantire nel più breve tempo possibile un miglioramento della viabilità della valle di Cogne. Gli interventi ora in programma rappresentano il completamento definitivo dell’opera e includono lavorazioni non eseguibili durante il periodo invernale, tra cui lo smontaggio del ponte provvisorio, che comporterà temporanee modifiche alla circolazione. La programmazione è stata definita con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per residenti e utenti e di assicurare il pieno ripristino della viabilità in vista della stagione turistica estiva.”

