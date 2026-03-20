 / Governo Valdostano

Governo Valdostano | 20 marzo 2026, 13:40

I principali provvedimenti della Giunta regionale: tra stage europei e ovini geneticamente selezionati

La Giunta della Petite Patrie ha approvato una serie di provvedimenti che spaziano dalla protezione civile alle borse di studio, dai piani di mobilità per studenti alla genetica ovina. Tra numeri, finanziamenti e collaborazioni internazionali, spiccano iniziative dal sapore europeo e qualche novità sorprendente per i cittadini valdostani.

I principali provvedimenti della Giunta regionale: tra stage europei e ovini geneticamente selezionati

Se l’idea è far muovere la Valle d’Aosta, la Giunta regionale non si è certo tirata indietro questo mese. A partire dalla Presidenza, l’adesione al progetto “EU ALPEX 2027” promette esercitazioni internazionali da manuale, con Protezioni Civili di Francia, Belgio e Grecia pronte a testare l’efficienza in montagna. Non manca la mano pratica: via libera anche alla collaborazione con l’USL per il Numero unico europeo 116117, così da rendere meno drammatiche le richieste sanitarie non urgenti. E, giusto per non farci mancare nulla, è stato approvato un protocollo con la Regione Piemonte: insomma, collaborazione su più fronti.

Sul fronte degli Affari europei e innovazione, la Giunta gioca in grande: 480.000 euro per l’avviso “Studenti in movimento”, che porterà i ragazzi valdostani in stage all’estero. La Commissione europea ha dato il via libera alle modifiche del Programma FSE+, così da far quadrare meglio conti e opportunità. E non poteva mancare un tocco culturale-francese con il progetto sperimentale Ambassade sans ambages, che promette di far dialogare giovani, cultura e lingua d’Oltralpe.

In tema di bilancio e finanze, il triennio 2026/2028 si apre con una manovra da 37,3 milioni: 5,3 milioni in più per le spese correnti e 1,4 milioni per investimenti. Una cifra che, nelle mani giuste, potrebbe dare ossigeno a più di un settore.

I settori di istruzione e cultura si difendono bene: borse di studio per studenti meritevoli e progetti estivi di vigilanza e biglietteria ai castelli per 3,1 milioni di euro. E poi, la musica: dal 15 maggio al 15 giugno, “Printemps en musique” accompagnerà il risveglio primaverile delle note in Valle d’Aosta, con generi e performance per tutti i gusti.

Sanità e agricoltura vanno a braccetto, almeno per gli ovini: approvato il Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie. Gli allevatori possono tirare un sospiro (e contare sugli indennizzi per i maschi a rischio), mentre le razze autoctone vengono coccolate dalla scienza.

Lo sviluppo economico passa dagli studenti alla neoimprenditoria: mobilità transnazionale per IeFP e sostegni alle nuove imprese, con un occhio di riguardo alle start-up femminili. Senza dimenticare le manifestazioni artigiane, dalla Fiera di Sant’Orso alle estive, che continuano a far battere il cuore del turismo locale.

Infine, anche i consumatori hanno la loro fetta di attenzione: quasi 80.000 euro distribuiti a sei associazioni regionali per informazione, formazione e assistenza. Insomma, un mosaico di provvedimenti che fa capire come la Giunta regionale stia cercando di coprire un po’ tutti i fronti, dal sociale alla cultura, passando per innovazione, agricoltura e relazioni internazionali, senza perdere di vista il lato… curioso della politica valdostana.

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore