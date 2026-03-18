Futuro e competenze: a Verrès nasce lo "Youth Corner VdA"

Un punto di riferimento stabile dove costruire il proprio domani, tra orientamento professionale e nuove tecnologie. È stato inaugurato oggi, mercoledì 18 marzo, lo Youth Corner VdA, l'innovativo spazio dedicato ai giovani valdostani realizzato grazie ai fondi del PNRR.

Nato dalla visione dell'Assessorato allo Sviluppo economico e Lavoro, lo Youth Corner non sarà un semplice ufficio, ma un ambiente dinamico gestito dai Centri per l’Impiego con il supporto della Fondazione Giacomo Brodolini. L'obiettivo è chiaro: offrire strumenti concreti per navigare in un mercato del lavoro in continua evoluzione.



«Lo Youth Corner VdA nasce come uno spazio pensato per i giovani, un luogo in cui ciascuno possa trovare strumenti, orientamento e occasioni concrete per costruire il proprio futuro. In un momento in cui il mondo del lavoro cambia rapidamente, vogliamo offrire alle nuove generazioni un ambiente aperto, dinamico e capace di valorizzare talenti, aspirazioni e competenze_ – ha detto l’Assessore Luigi Bertschy a nome del Governo regionale nel discorso iniziale. - _Come Assessorato crediamo profondamente che investire sui giovani significhi investire sul futuro della nostra comunità. Per questo continuiamo a lavorare per creare opportunità reali, rafforzare i legami tra scuola, territorio e imprese e sostenere ogni ragazza e ogni ragazzo nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Lo Youth Corner è un tassello di questa visione: un luogo dove i giovani possano sentirsi protagonisti, ascoltati e accompagnati verso il domani che desiderano.»



All’inaugurazione erano presenti anche il Presidente della Regione Renzo Testolin e gli Assessori regionali Mauro Baccega, Speranza Girod, Erik Lavevaz e Leonardo Lotto.



La gestione dello spazio e la programmazione delle attività saranno in capo ai Centri per l’Impiego regionali del Dipartimento Politiche del

Lavoro e della Formazione, che si avvarranno del supporto della Fondazione Giacomo Brodolini per la parte di animazione, grazie alla sua

esperienza nei campi dell’innovazione, delle transizioni digitale ed ecologica del mondo del lavoro, delle politiche per l’occupazione giovanile e dello sviluppo di start up e imprese. L’ultimo piano dello stabile resterà nella disponibilità di CVA Spa, che ha realizzato i lavori come subcontractor e che lo utilizzerà per orientare, coinvolgere e attivare i giovani sui temi della transizione energetica.



«Questo progetto rappresenta per CVA un tassello strategico nel percorso di sviluppo del Polo delle energie rinnovabili che sorgerà a Châtillon. Lo Youth Corner è per noi l’occasione per ascoltare le idee e le aspettative delle giovani generazioni. Vogliamo avvicinarli ai

temi della transizione energetica, stimolandone consapevolezza e interesse, e al tempo stesso far conoscere le concrete opportunità di

crescita professionale all’interno del Gruppo CVA» _ha sottolineato il Presidente di CVA Giovanni Aliboni, presente con l’amministratore

delegato Giuseppe Argirò e il direttore generale Enrico De Girolamo.



Lo Youth Corner VdA non sarà solo un luogo fisico, ma un ambiente dinamico e partecipativo in cui i giovani potranno sperimentare,

confrontarsi e sviluppare idee per immaginare il proprio futuro. Nello specifico lo spazio ospiterà attività diverse tra le quali:



* orientamento scolastico e professionale,

* supporto all’inserimento lavorativo,

* scoperta delle professioni emergenti,

* sviluppo di competenze digitali e green,

* imprenditorialità giovanile,

* opportunità di mobilità internazionale.



Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione con le scuole e con il sistema produttivo locale, creando un ecosistema capace di

valorizzare talenti, aspirazioni e progettualità. In questo contesto, le imprese del territorio saranno chiamate a cogliere attivamente la

sfida, riconoscendo nello Youth Corner un’opportunità concreta per avviare un dialogo diretto con le giovani generazioni e intercettarne

competenze, aspettative e potenziale. Lo spazio si configura infatti anche come un punto di incontro tra domanda e offerta, in cui aziende e

giovani potranno confrontarsi, costruendo percorsi condivisi di crescita e inserimento professionale.



Lo Youth Corner VdA sarà aperto al pubblico dal 7 aprile, tutti i martedì dalle ore 14 alle 17. In questo mese sono inoltre programmati i

primi due appuntamenti, destinati ad alcune classi dell’ISILTEP: il 14 aprile l’incontro “Diventa Startupper!”, dedicato all’innovazione e alla creazione d’impresa, e il 12 maggio il laboratorio “Intelligenza Artificiale: il tuo nuovo superpotere”, per avvicinarsi alle competenze digitali emergenti.



A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le attività saranno ulteriormente sviluppate e strutturate anche in collaborazione con le

istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rafforzare il raccordo tra formazione, giovani e sistema produttivo



Per consultare le iniziative e scoprire tutte le opportunità offerte dallo Youth Corner VdA è possibile visitare il sito www.vdalavora.it.