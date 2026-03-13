Referendum Costituzionale 2026: guida al voto del 22 e 23 marzo

La Presidenza della Regione comunica che domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15, si

svolgeranno le operazioni di voto per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di

ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Gli aventi diritto al voto in Valle d’Aosta sono 97.949.



Il quesito del referendum è il seguente:



Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?



Nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali, l'affluenza e i risultati delle elezioni potranno essere seguiti online direttamente

sul sito della Regione a questo link https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_referendarie/Referendum_costituzione/Archivio/Referendum_Costituzionale_22_23_marzo_2026/default_i.aspx



Si ricorda che per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale. Nei

giorni che precedono il voto i Comuni di residenza prevedono aperture straordinarie degli uffici per il rilascio della nuova tessera elettorale, per i duplicati in caso di smarrimento o furto, per la sostituzione delle tessere con spazi esauriti e per il cambio del documento cartaceo.



La scheda del referendum è di colore verde. Il voto riguarda un referendum costituzionale confermativo: questo significa che non è previsto quorum e che il risultato sarà determinato dalla maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dal numero complessivo dei votanti.