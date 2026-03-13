Apre a Verrès lo "Youth Corner VDA": uno spazio per il futuro dei giovani

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che mercoledì 18 marzo, in mattinata, a Verrès, in via Frère Gilles, di fronte alla scuola ISILTeP, sarà inaugurato lo Youth Corner VDA, un nuovo spazio dedicato ai giovani, per accompagnarli nella costruzione del loro percorso formativo e professionale.



Nel corso della mattinata, alcuni studenti saranno coinvolti in laboratori dedicati a orientamento, team working, creatività e imprenditorialità, mentre nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17, il Corner aprirà le porte al pubblico, offrendo la possibilità a giovani, cittadini e stakeholder di visitare i locali e conoscere le attività che saranno avviate nei prossimi mesi.



Lo Youth Corner VDA, realizzato attraverso risorse del PNRR, nasce come luogo di incontro, confronto e sperimentazione dove ragazze e ragazzi potranno partecipare ad attività di orientamento, laboratori, momenti di dialogo con imprese e professionisti e iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze e all’inserimento nel mondo del lavoro.



All’inaugurazione interverranno l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy,

l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz, l’Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovani Leonardo Lotto e il Presidente e l’Amministratore Delegato di CVA Spa, Giovanni Aliboni e Giuseppe Argirò.