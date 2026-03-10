"Giovani valdostani sulla neve": la montagna diventa un’opportunità di carriera

La montagna non è solo svago e natura, ma una concreta prospettiva professionale per le nuove generazioni. Questo il messaggio centrale del primo dei tre incontri del progetto "Giovani valdostani sulla neve", svoltosi ieri a Palazzo regionale alla presenza degli assessori Leonardo Lotto, Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques.

L’iniziativa rivolta agli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado della Regione e promossa dall’Associazione valdostana maestri di sci, in collaborazione con l’Unione valdostana Guide alta montagna e il Collegio regionale Guide Valle d’Aosta.



L’Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, Leonardo Lotto, ha dato il benvenuto ai ragazzi, alla presenza anche dell’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, e dell’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques.



Ad animare la mattinata sono poi state le testimonianze dirette di esperti e conoscitori della montagna, che hanno condiviso con gli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale Regionale “Corrado Gex” di Aosta le loro esperienze quali operatori della montagna.

Introdotti da Francesco Rao, referente del progetto per l’Associazione valdostana Maestri di sci, sono intervenuti Ezio Marlier, guida alpina e Presidente dell’Unione valdostana Guide di alta montagna, Hélène Marguerettaz, accompagnatrice di media montagna e maestra di snowboard, Mirko Blanchet, rappresentante dell’Associazione Valdostana Impianti a Fune, Ettore Personettaz, istruttore nazionale di snowboard e maestro di mountain bike, Roger Vairetto, maestro di sci alpino, Fabrizio Venturini, maestro di sci nordico e allenatore di biathlon, e Giuseppe Lamastra, ispettore regionale dei Maestri di sci.



«_E’ un piacere vedere il coinvolgimento di così tanti giovani in questa iniziativa, che consente loro di avvicinarsi alla pratica degli

sport invernali e di poter leggere la montagna non solo come un ambiente naturale straordinario e un luogo di svago e sport, ma anche come un’opportunità per il loro futuro, una possibile scelta di vita e di crescita professionale e personale_» commenta l’Assessore Leonardo Lotto.



L’iniziativa, inserita nel piano regionale triennale 2024/2026 degli interventi programmati in materia di politiche giovanili e sostenuta in

via complementare dal Fondo nazionale per le politiche giovanili e da risorse regionali, proseguirà con lo stesso laboratorio rivolto, nelle

giornate del 12 e 16 marzo, alle altre scuole aderenti all’iniziativa (Liceo delle Scienze Umane e Scientifico “R. Maria Adelaide” di Aosta; Istituto Tecnico Professionale Agrario "Institut Agricole Régional" di Aosta e Istituto Professionale per i Servizi con indirizzo per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Châtillon), per poi concludersi con le uscite sulla neve.



In programma nelle stazioni sciistiche di Pila e di Torgnon, le giornate sulla neve coinvolgeranno, ogni settimana, circa 160 studenti e 25

professionisti (guide, maestri di sci, esperti della montagna), offrendo ai ragazzi la possibilità di praticare sci alpino, sci di fondo e snowboard.