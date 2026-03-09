Nuovi veicoli polisoccorso 4x4 rafforzano la rete di sicurezza dei vigili del fuoco volontari

Un investimento concreto nella sicurezza del territorio e nel sostegno a chi, ogni giorno, presta servizio con spirito di volontariato per la protezione della comunità. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha celebrato la consegna di due nuovi veicoli polisoccorso 4x4 destinati ai distaccamenti volontari di Issime-Gaby e Cogne, rafforzando in modo significativo la capacità di intervento nelle vallate laterali della regione.

Le cerimonie di consegna si sono svolte alla presenza del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, delle autorità comunali, dei capi distaccamento, del personale volontario e dei vertici del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Presenti anche alcuni vigili professionisti che hanno illustrato le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi e condiviso le informazioni operative necessarie per il loro utilizzo.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo nella strategia regionale di rafforzamento del sistema di protezione civile, in particolare nelle aree di montagna dove la rapidità d’intervento può fare la differenza. «La scelta di destinare questi investimenti alla componente volontaria riflette il ruolo strategico dei distaccamenti locali nel sistema di Protezione civile regionale – ha sottolineato il presidente Testolin –. I volontari rappresentano il primo presidio di sicurezza sul territorio: la loro conoscenza capillare delle vallate e la capacità di intervenire con rapidità nelle zone più distanti dal capoluogo hanno un valore insostituibile, a beneficio di tutta la nostra comunità e dei numerosi turisti che frequentano le nostre montagne. Questi momenti di incontro istituzionale rappresentano anche l’occasione per ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini del Corpo che, grazie ai nuovi strumenti tecnologici, potranno operare con standard di sicurezza sempre più elevati».

I nuovi veicoli polisoccorso non sono semplici mezzi di trasporto, ma vere e proprie unità operative mobili progettate per affrontare le condizioni ambientali tipiche della montagna valdostana. La decisione di procedere con l’acquisto è maturata dopo un’attenta analisi condotta dalla Commissione automezzi del personale volontario del Corpo, che ha evidenziato la progressiva obsolescenza di alcuni veicoli in dotazione e ha valutato le esigenze operative dei distaccamenti in relazione alla distanza dal comando centrale di Aosta e alla frequenza degli interventi nelle vallate laterali.

Dal punto di vista tecnico, i nuovi mezzi sono dotati di trazione integrale e sono progettati per affrontare pendenze elevate e terreni particolarmente difficili, una caratteristica indispensabile per operare nelle zone alpine. La loro configurazione consente inoltre di muoversi con agilità nei centri storici più stretti e lungo le strade poderali di alta quota, spesso l’unica via di accesso in caso di emergenza.

Ogni veicolo dispone di una cabina doppia in grado di trasportare una squadra completa composta da cinque o sei volontari, permettendo così di arrivare rapidamente sul luogo dell’intervento con il personale necessario. L’equipaggiamento comprende una botte d’acqua dotata di pompa a media e alta pressione, una colonna fari per garantire l’illuminazione durante gli interventi notturni e una serie di attrezzature tecniche di ultima generazione pensate per il soccorso tecnico urgente.

L’introduzione di questi mezzi rappresenta quindi un passo importante per migliorare l’efficienza operativa dei distaccamenti volontari, che svolgono un ruolo fondamentale soprattutto nelle comunità di montagna. In territori caratterizzati da distanze significative dal capoluogo e da condizioni ambientali spesso complesse, la presenza di squadre locali ben attrezzate consente di ridurre i tempi di intervento e di garantire un primo soccorso tempestivo.

Il rafforzamento della dotazione tecnica dei distaccamenti volontari assume inoltre un valore simbolico e istituzionale: riconosce il contributo quotidiano di uomini e donne che dedicano parte del proprio tempo libero alla sicurezza collettiva e ribadisce l’importanza di una rete di protezione civile capillare, capace di coprire in modo efficace tutto il territorio regionale.

Per comunità alpine come Issime, Gaby e Cogne, dove la montagna rappresenta al tempo stesso una risorsa e una sfida, mezzi di questo tipo significano maggiore sicurezza, interventi più rapidi e una capacità operativa all’altezza delle esigenze di un territorio frequentato non solo dai residenti ma anche da un numero crescente di visitatori e turisti. Un investimento che rafforza il legame tra istituzioni e volontariato e che contribuisce a rendere ancora più solida la rete di sicurezza su cui si fonda la vita quotidiana nelle vallate valdostane.