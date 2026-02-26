Bando per la presentazione da parte degli enti accreditati di progetti di Servizio Civile regionale “Due mesi in positivo - 2026”

Il bando ha l’obiettivo di inserire giovani valdostani tra i 16 e i 19 anni, dal 1° luglio al 31 agosto 2026, all’interno di contesti operativi, pubblici o privati, per far provare loro un ampio ventaglio di esperienze e permettere loro di coltivare le proprie attitudini una volta concluso l’anno scolastico.

Al bando possono aderire gli enti accreditati al Servizio civile Nazionale o all'Albo Regionale di Servizio civile, presentando, esclusivamente online, apposita istanza firmata e trasmessa tramite casella PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it (tutta la documentazione allegata deve essere in formato pdf) e l’oggetto della PEC deve essere il seguente: PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER IL BANDO “DUE MESI IN POSITIVO - 2026.

Il bando e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un'email a serviziocivile@regione.vda.it o contattare direttamente l'Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti: 0165/275854 e 0165/275855.