Interventi e sospensioni della circolazione al Traforo del Monte Bianco

Si terrà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11 nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, un incontro dedicato alle conseguenze della chiusura dello scorso autunno del Traforo del Monte Bianco. Un momento di confronto che arriva in una fase particolarmente significativa, poiché la sospensione della circolazione ha coinciso con il termine della fase sperimentale dei lavori di risanamento della galleria.
L’appuntamento sarà presieduto dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e vedrà la partecipazione dei principali attori coinvolti sul piano tecnico, ambientale ed economico.
Per quanto riguarda l’infrastruttura, interverrà il Direttore del TMB-GEIE, Riccardo Rigacci, che presenterà il quadro dei lavori effettuati e i dati relativi alla ripresa del traffico dopo la riapertura del traforo. Un passaggio atteso, soprattutto alla luce delle criticità emerse nei mesi di stop alla circolazione e delle ripercussioni sui flussi transfrontalieri.
Sul versante ambientale, il Direttore generale dell’Arpa Valle d’Aosta, Igor Rubbo, illustrerà i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria, elemento centrale nel dibattito pubblico che ha accompagnato la chiusura e la successiva riapertura del traforo.
Infine, uno sguardo alle ricadute economiche sul territorio sarà affidato alla professoressa Consuelo Nava dell’Università della Valle d'Aosta, che analizzerà l’impatto della sospensione della circolazione sul sistema economico regionale.
L’incontro si propone dunque come un’occasione per fare il punto, dati alla mano, su un’infrastruttura strategica non solo per la Valle d’Aosta ma per l’intero asse di collegamento tra Italia e Francia, in una fase in cui sicurezza, sostenibilità ambientale e tenuta economica del territorio restano temi strettamente intrecciati.