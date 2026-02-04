Cooperazione transfrontaliera: ad Aosta il bando Interreg Alcotra fa il pieno di presenze

Un’aula gremita e un forte interesse per il futuro della cooperazione italo-francese: il pomeriggio di martedì 3 febbraio, la Pépinière d’Entreprises di Aosta ha ospitato la presentazione del quarto bando per progetti singoli del Programma Interreg ALCOTRA 2021/2027.

L'evento, organizzato dall’Assessorato Affari europei, Innovazione e PNRR in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini, ha visto la partecipazione di quasi 90 rappresentanti tra enti pubblici, organizzazioni della società civile e partner economici. Al centro del dibattito, le opportunità di finanziamento per lo sviluppo del territorio regionale lungo tre direttrici principali: il rilancio dell'economia locale, la risposta alle sfide ambientali e il superamento degli ostacoli amministrativi tra i due versanti del confine.

“Un momento di confronto concreto che avvicina il territorio alle opportunità europee”, ha commentato con soddisfazione l’Assessore regionale agli Affari europei, sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni e stakeholder per intercettare i bisogni reali della comunità montana.

Soddisfazione espressa anche da Daniele Cattaneo della Fondazione Brodolini: “Le Pépinières si confermano spazi aperti capaci di connettere le politiche europee con le imprese insediate e la comunità locale, stimolando processi di internazionalizzazione fondamentali per la nostra crescita”.

Per chi volesse approfondire, le slide illustrate durante l'incontro sono già disponibili sul Canale Europa del sito della Regione autonoma Valle d’Aosta. Per quesiti specifici sul bando, è possibile contattare l’ufficio dedicato all’indirizzo alcotra@regione.vda.it.



