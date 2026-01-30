I conti, l’identità e i Gladiators: la Giunta mette ordine

Programmazione, bilanci, identità e promozione: la Giunta regionale mette in fila una serie di provvedimenti che, letti nel loro insieme, restituiscono una fotografia piuttosto nitida delle priorità politiche e amministrative della Valle d’Aosta nei prossimi anni.

A partire dalla Presidenza della Regione, dove l’Esecutivo ha approvato il PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, documento ormai imprescindibile della macchina pubblica. Dentro c’è un po’ di tutto: creazione di valore pubblico, performance, prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione delle risorse umane. In altre parole, la bussola con cui la Regione prova a orientare sé stessa, tra buone intenzioni, obblighi normativi e l’eterna sfida di trasformare i piani in risultati concreti.

Sempre a livello di Presidenza, spazio anche alla comunità valdostana all’estero. La Giunta ha deliberato un contributo di 3.500 euro per le spese di funzionamento del COFESEV e ha stanziato complessivamente 19.157,44 euro per sostenere le attività delle società degli emigrati valdostani di Lione, Parigi, Grenoble e Savoia. Un segnale di continuità verso una diaspora che resta parte integrante dell’identità regionale, anche quando vive a centinaia di chilometri dalle Alpi.

Sul fronte Bilancio, finanze e politiche creditizie, arrivano invece alcune variazioni per l’iscrizione di fondi statali a destinazione vincolata. Risorse che andranno a rafforzare interventi in ambito sociale, sanitario, educativo e ambientale: dal Terzo settore alle borse di studio universitarie PNRR, dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alla qualità dell’aria, fino all’inclusione delle persone con disabilità, anche attraverso servizi domiciliari e percorsi di inserimento lavorativo. Fondi iscritti per il 2026 e 2027 e sull’intero triennio 2026-2028, a conferma di una programmazione che guarda – almeno sulla carta – un po’ più lontano del domani mattina.

Capitolo Istruzione, cultura e politiche identitarie: la Giunta ha approvato il programma di massima delle attività che nel 2026 e nei primi mesi del 2027 animeranno castelli e siti culturali regionali. La spesa presunta è di 1 milione 271 mila euro, accompagnata da tariffe agevolate e aperture straordinarie in occasione di eventi e ricorrenze particolari. Un investimento che punta a rendere il patrimonio culturale sempre più fruibile, ricordando che i castelli non sono solo belle cartoline, ma anche luoghi vivi – o che almeno dovrebbero esserlo.

In Opere pubbliche, territorio e ambiente, la Giunta prende atto del finanziamento statale di 400.000 euro per ulteriori interventi all’interno del canile-gattile regionale, previsto da un decreto interministeriale MIT-MEF e regolato da apposita convenzione. Un provvedimento meno appariscente, ma tutt’altro che marginale, perché anche la civiltà di un territorio si misura da come tratta gli animali e le strutture che li accolgono.

Sul versante Sviluppo economico, formazione e lavoro, arrivano contributi in conto capitale per 171.800 euro a favore di un’impresa industriale e di una artigiana, destinati all’acquisto di macchinari innovativi. Una misura puntuale, ma significativa, che ribadisce l’attenzione – almeno selettiva – verso chi investe in tecnologia e competitività.

Infine Turismo, sport e commercio, dove la Giunta approva un pacchetto di servizi promo-pubblicitari a sostegno dell’immagine turistica della Valle d’Aosta in occasione di due tornei di hockey giovanile in Canada, con protagonisti gli under 13 e under 15 dell’Hockey Club Aosta Gladiators. Costo massimo: 10.000 euro. Perché oggi, tra castelli medievali e ghiaccio nordamericano, anche il marketing territoriale passa dalle maglie di una squadra.

A chiudere il cerchio, l’approvazione del Bilancio di previsione 2026 dell’Office régional du tourisme. I numeri diranno se la strategia funzionerà. Per ora, la Giunta incassa il risultato politico: tante delibere, un disegno complessivo e la sensazione che, tra piani integrati e promozione all’estero, governare significhi sempre più tenere insieme conti, identità e immagine.

Programmation, finances, identité et promotion : le Gouvernement régional a adopté une série de délibérations qui, prises dans leur ensemble, dessinent une image assez claire des priorités politiques et administratives de la Vallée d’Aoste pour les prochaines années.

Du côté de la Présidence de la Région, l’Exécutif a approuvé le PIAO – Plan intégré d’activités et d’organisation 2026-2028, désormais un passage obligé pour toute administration publique. On y retrouve les lignes stratégiques en matière de création de valeur publique, de performance, de prévention de la corruption, de transparence et de gestion des ressources humaines. Un document-cadre qui fixe le cap, avec l’éternel défi de transformer la planification en résultats concrets.

Toujours à la Présidence, une attention particulière est accordée aux communautés valdôtaines à l’étranger. Le Gouvernement a octroyé une aide de 3 500 euros pour le fonctionnement du COFESEV et un montant global de 19 157,44 euros pour soutenir les activités des sociétés d’émigrés valdôtains de Lyon, Paris, Grenoble et de la Savoie. Un signe de continuité envers une émigration qui demeure une composante vivante de l’identité régionale.

En matière de budget, finances et politiques de crédit, le Gouvernement a approuvé plusieurs variations budgétaires pour l’inscription de fonds étatiques à destination spécifique. Ces ressources permettront de renforcer les interventions dans les domaines social, sanitaire, éducatif et environnemental : soutien au tiers secteur, bourses universitaires dans le cadre du PNRR, sécurité sur les lieux de travail, amélioration de la qualité de l’air et inclusion des personnes en situation de handicap, notamment à travers des services à domicile et des parcours d’insertion professionnelle. Les fonds sont inscrits pour les années 2026 et 2027 ainsi que pour le triennat 2026-2028.

Concernant l’instruction, la culture et les politiques identitaires, le Gouvernement a approuvé le programme prévisionnel des activités qui seront organisées en 2026 et au début de 2027 dans les châteaux et sites culturels régionaux. La dépense estimée s’élève à 1 million 271 mille euros, avec des tarifs réduits et des ouvertures extraordinaires à l’occasion d’événements particuliers. Un investissement visant à renforcer la valorisation et l’accessibilité du patrimoine culturel régional.

Dans le secteur des ouvrages publics, du territoire et de l’environnement, le Gouvernement a pris acte de l’octroi d’un financement de 400 000 euros destiné à des interventions supplémentaires au sein de la structure régionale du chenil-refuge, conformément à un décret interministériel et à une convention spécifique.

En matière de développement économique, formation et travail, des aides en capital ont été accordées pour un montant total de 171 800 euros à une entreprise industrielle et à une entreprise artisanale, afin de soutenir l’acquisition de machines innovantes.

Enfin, pour ce qui est du tourisme, du sport et du commerce, le Gouvernement a approuvé l’acquisition de services de promotion publicitaire en soutien à l’image touristique de la Vallée d’Aoste à l’occasion de deux tournois de hockey qui se tiendront au Canada en février 2026, avec la participation des équipes U13 et U15 de l’Hockey Club Aosta Gladiators, pour une dépense maximale estimée à 10 000 euros.

La séquence se conclut avec l’approbation du budget prévisionnel 2026 de l’Office régional du tourisme. Les chiffres diront si la stratégie portera ses fruits. Pour l’heure, le message politique est clair : programmation, identité et visibilité extérieure avancent de pair, dans une action de gouvernement qui cherche à tenir ensemble rigueur, valorizzazione et image.