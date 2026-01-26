Fiera di Sant’Orso, la Regione invita a comportamenti sicuri

La manifestazione richiama ogni anno decine di migliaia di persone; per l’edizione 2026 sono attese molte presenze nel centro storico di Aosta. Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione ai flussi pedonali, alle norme di sicurezza e alle indicazioni del personale di servizio alla manifestazione.
Indicazioni per i visitatori
- Muoversi con calma nelle aree affollate, rispettando la direzione dei flussi; evitare soste prolungate nei punti di passaggio e presso le vie di fuga.
- Bambini e persone fragili: concordare un punto di ritrovo in caso di separazione; valutare l’uso di braccialetti riportanti contatti dei famigliari.
- Abbigliamento e meteo: indossare calzature antiscivolo e abiti adeguati al freddo; prestare attenzione a eventuali tratti ghiacciati.
- Veillà: consumare bevande alcoliche con moderazione; evitare fiamme libere, lanterne, fuochi d’artificio o altri comportamenti pericolosi.
- Animali: tenere i cani al guinzaglio corto; evitare l’ingresso nelle aree più affollate.
Indicazioni per gli espositori
- Impianti elettrici: utilizzare solo prolunghe e quadri a norma, protetti e integri; proteggere i cavi dal transito del pubblico; evitare sovraccarichi e prese multiple in serie.
- Sorgenti di calore e gas: evitare fiamme libere e apparecchiature a gas.
- Ordine e pulizia: mantenere i materiali (imballaggi, scarti) in quantità minima e lontani da fonti di calore; non ostruire i passaggi.
Indicazioni per gli esercenti di locali pubblici (bar, ristoranti, attività di somministrazione…)
- Gestione degli afflussi: monitorare l’ingresso dei clienti, soprattutto nelle ore serali della Veillà, evitando sovraffollamenti che possano ostacolare l’evacuazione in caso di emergenza - un’unica uscita di sicurezza è in grado di evacuare al massimo 50 persone.
- Uscite di sicurezza: mantenere sempre libere e ben segnalate tutte le vie d’esodo; verificare che porte e percorsi siano funzionanti e facilmente raggiungibili, senza arredi o scatoloni ad ostruirli.
- Impianti elettrici e cucine: controllare l’efficienza di impianti elettrici, piani cottura e cappe; evitare allacci improvvisati o cavi volanti per illuminazioni aggiuntive.
- Gestione bombole e apparecchiature: se presenti bombole GPL o apparecchi a gas, assicurarsi che siano in regola, stabili, in locali adeguati - è vietato nei locali interrati o a livello più basso del suolo - e lontani da fonti di calore o passaggi del pubblico.
- Prevenzione incendi: verificare la presenza e l’accessibilità degli estintori; ricordare al personale come comportarsi in caso di principio d’incendio e come dare l’allarme tempestivamente.
- Rifiuti e materiali combustibili: svuotare regolarmente i contenitori dei rifiuti, in particolare quelli vicino a cucine e punti di calore; tenere lontano materiali infiammabili.
- Somministrazione bevande alcoliche: servire con responsabilità, specialmente durante la Veillà; evitare la somministrazione ai minori e a persone già in stato di alterazione, nell’interesse della sicurezza generale.
- Aree esterne: mantenere ordinati dehors, tavoli e sedie; evitare che questi invadano le vie di fuga o impediscano il passaggio dei mezzi di soccorso.
In caso di emergenza
- Chiamare il 112 (Numero Unico Europeo): la chiamata consente l’instradamento rapido verso la centrale operativa competente (VVF/118/Forze dell’ordine).
- Mantenere la calma, indicare con precisione cosa sta succedendo, dove (via, numero civico, punto di riferimento), quante persone sono coinvolte.
Buona Fiera a tutti!