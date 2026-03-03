Dipendenze, il concorso "Switch Off" premia la creatività degli studenti valdostani

Spegnere i dispositivi per accendere la riflessione. È questo il messaggio centrale del progetto “Switch Off – Accendi te stesso”, che ieri sera, lunedì 2 marzo, ha trasformato il Teatro Splendor di Aosta in una vetrina per la creatività dei giovani valdostani. Al centro della scena il concorso “Riflessi digitali”, nato dalla sinergia tra il Ser.D. dell’Azienda USL, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e la Sovrintendenza agli Studi.

I vincitori e i premi

Tra i 51 elaborati multimediali presentati – giudicati per originalità, forza del messaggio e impatto social – tre classi si sono distinte aggiudicandosi premi orientati all'esperienza e al territorio:

Classe 2^ A (Mont Emilius 1 di Nus): vince un soggiorno Erasmus di una settimana.

vince un soggiorno di una settimana. Classi 2^ B e 2^ A SSAS (ITPR “Corrado Gex” di Aosta): premiate con soggiorni naturalistici nelle vallate di Cogne (in collaborazione con la Fondazione Grand Paradis) e Courmayeur (con le locali Guide Alpine).

premiate con soggiorni naturalistici nelle vallate di (in collaborazione con la Fondazione Grand Paradis) e (con le locali Guide Alpine). Menzione speciale alla classe 2^ B del Mont Emilius 1 di Nus.



La serata – che ha visto anche l’esibizione musicale di studenti del Liceo classico, artistico e musicale e la testimonianza dei ragazzi impegnati nel progetto ‘_Peer Youngle Vda’_, servizio di ascolto e _counseling_ rivolto e gestito da adolescenti – è stata l’occasione per ribadire l’importanza di un’alleanza tra istituzioni, mondo della scuola e ragazzi nelle azioni di sensibilizzazione e prevenzione di tutti i tipi di dipendenze.



“_Responsabilizzare i ragazzi permettendo loro di riflettere sia in autonomia che con l'aiuto dei genitori e degli insegnanti su un tema

importante e a loro vicino come quello delle dipendenze è essenziale per la prevenzione_ - commenta l'Assessore Leonardo Lotto – _e questo è il merito del progetto "switch off" capace di accendere la creatività e la riflessione degli studenti su questo tema così importante_”.



Mauro Occhi, Direttore Sanitario dell’Azienda USL Valle d’Aosta: "_La missione del sistema salute è innanzitutto quella di prevenire le malattie, ancora prima di andare a porre rimedi quando il problema di salute è in stato avanzato. Prevenire i problemi contribuisce alla

costruzione di una comunità sana ed operosa e costa infinitamente meno rispetto all’immenso arsenale tecnologico ed organizzativo che è

necessario per curare (visite, ricoveri, farmaci etc). Da questa prospettiva il SERD – muovendosi di concerto con le scuole e le politiche giovanili – agisce in tutela delle famiglie e a salvaguardia della comunità. Non possiamo che augurarci che questo esempio diventi contagioso e che per servizi sanitari di qualità si intendano le reti di prevenzione del disagio e delle malattie_".



Gerardo Di Carlo, Direttore del Servizio per le Dipendenze patologiche dell’Azienda USL Valle d’Aosta: "_Questo progetto, oltre a costituire una virtuosa e proficua collaborazione interistituzionale va nella direzione del modello di prevenzione che sempre più spesso stiamo

attuando, cioè la peer education. Così come per Youngle crediamo fermamente che coinvolgere i ragazzi nei progetti, formarli e poi

renderli protagonisti e autori dei messaggi ai loro coetanei sia una strategia efficace. Pur avendolo auspicato, è stata, inoltre, una

piacevole sorpresa il coinvolgimento dei familiari dei ragazzi negli elaborati video_".