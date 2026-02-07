VDAorienta: metti a fuoco il tuo futuro!

Lunedì 9 febbraio 2026, piazza Chanoux ad Aosta ospiterà la terza edizione di #VDAorienta, il Salone dell’orientamento della Valle d’Aosta, un appuntamento pensato per aiutare studenti e famiglie a navigare tra scuole, percorsi professionali e opportunità future.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, con il sostegno dei Fondi europei della Regione autonoma Valle d’Aosta. La tensostruttura della Foire ospiterà inizialmente gli stand delle scuole superiori e dei percorsi IeFP, seguiti da università, accademie, ITS di Piemonte e Lombardia, associazioni, istituzioni e Centri per l’impiego regionali.

La manifestazione si articola in tre giornate:

Lunedì 9 e martedì 10 febbraio: focus sulle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, con accesso libero al pubblico dalle 17.00 alle 19.00 per famiglie, insegnanti e cittadini interessati.

Giovedì 12 febbraio: dedicato agli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado e ai percorsi IeFP II, III e IV anno. Apertura al pubblico dalle 14.30 alle 18.00, con panoramica sulle opportunità post-diploma e inserimento nel mondo del lavoro.

Tra le novità 2026 spiccano due workshop:

“Scroll, Like, Share: quando la passione diventa professione”, del Cactus Industry Forum, per scoprire come creatività e interessi personali possano trasformarsi in percorsi professionali nel mondo digitale, dei social, del cinema e dello storytelling.

“STEM Girls”, promosso da CVA S.p.A., per incoraggiare le studentesse nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, superando stereotipi di genere e valorizzando il ruolo delle donne nei settori strategici.

Le orientatrici del Centro Orientamento saranno disponibili per colloqui individuali, mentre lo Sportello Orientamento Inclusione supporterà docenti e operatori nella scelta di percorsi per studenti con Piano Educativo Individualizzato.

La settimana sarà arricchita da eventi pubblici:

Sabato 7 febbraio, ore 18.00, Teatro Splendor: “L’adolescenza non è una malattia” con Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, dedicato alla comprensione del ruolo educativo degli adulti.

Lunedì 9 febbraio, ore 20.30, Teatro Splendor: “Sliding Doors – Le scelte che ti cambiano”, un evento interattivo che invita i giovani a riflettere sulle decisioni che influenzano il futuro.

Anche per l’edizione 2026 contribuiscono CVA SpA e INVA SpA, mentre la Fondazione Ollignan gestirà il break corner, promuovendo inclusione sociale e partecipazione attiva.

Gli Assessori sottolineano come #VDAorienta rappresenti un passo concreto per accompagnare le nuove generazioni verso scelte consapevoli e coerenti con aspirazioni personali e mercato del lavoro, trattenendo e valorizzando i giovani in Valle d’Aosta.

Tutte le informazioni, il programma dettagliato e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: https://vdaorienta.vdalavora.it/