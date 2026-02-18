Fondi Interreg: oltre mezzo milione di euro per la Valle d’Aosta tra cultura, turismo e clima

Nuove risorse in arrivo dall’Europa per la Valle d’Aosta. Il Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, riunitosi il 16 febbraio 2026, ha dato il via libera a 23 nuovi progetti.

Di questi, 5 progetti interessano il territorio valdostano e sono: “Tresor”, attuato dal Consorzio turistico Val d’Ayas; “Passval”, che vede tra i soggetti del partenariato l’Università della Valle d’Aosta e l’Académie Saint-Anselme d’Aoste; “Habitour”, portato avanti dall’impresa Edil art eco Srls; “P@tois” del Comune di Oyace; “Alp’respect” dell’Unité des Communes Mont-Rose. I 5 micro progetti hanno ottenuto, complessivamente, risorse a vantaggio del territorio regionale per oltre 213.000 euro. L’operazione porterà sul territorio regionale finanziamenti per oltre 513.000 euro, suddivisi tra iniziative culturali, promozione del turismo sostenibile e prevenzione dei rischi legati al cambiamento climatico.



L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che lo scorso 16 febbraio

il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, l’organo decisionale strategico del Programma, ha approvato

tramite procedura scritta 23 nuove operazioni a limitata dimensione finanziaria, denominate micro progetti, nell’ambito della cultura e

del turismo sostenibile.



Nella stessa occasione, il Comitato di sorveglianza ha approvato 6 nuovi progetti semplici. In questo caso, per quanto riguarda la Valle

d’Aosta, è stato selezionato il progetto “Risk-Cap-Res”, con cui l’Amministrazione regionale e Fondazione Montagna Sicura metteranno in

campo attività di adattamento al cambiamento climatico e di prevenzione dei rischi naturali per un totale di 300.000 euro.



Il Comitato ha, infine, condiviso le basi in vista della preparazione del prossimo Programma ALCOTRA per il periodo di programmazione 2028-34, i cui lavori di concertazione ed elaborazione saranno avviati a breve.



Profonda soddisfazione è stata espressa dall'Assessore Leonardo Lotto, che, a proposito dell'avvio della preparazione del prossimo Programma, ha dichiarato: "le possibilità che verranno offerte dall'avvio del nuovo ciclo di programmazione ci consentiranno di continuare a collaborare con successo con i soggetti delle altre Amministrazioni partner del Programma”.

