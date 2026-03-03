La vIta larta di Doni & Loretta Badino

Si tratta della trentaseiesima esposizione organizzata dallo spazio espositivo e del secondo capitolo di un progetto che integra arti visive ed editoria in un’unica proposta culturale.

Per la seconda volta dalla fondazione della galleria, la direttrice Giuliana Salvai sceglie di accompagnare l’esposizione con la realizzazione di un volume concepito in parallelo alla mostra. Non un catalogo, ma un’opera autonoma sviluppata in relazione ai contenuti dell’esposizione.

Il precedente risale al 2025 con “Io volevo i tacchi a spillo” dell’artista Elisa Villaverde, diventato un libro scritto da Vanessa Genre e pubblicato da Just Read Edizioni. Da quell’esperienza è nata una linea progettuale che mette in relazione produzione artistica e scrittura.

Anche per “Vita laeta” il partner editoriale è Just Read Edizioni (LaR editore), casa editrice con sede a Perosa Argentina. La collaborazione coinvolge realtà che operano nello stesso territorio e si sviluppa attraverso competenze differenti: le opere pittoriche di Doni, il testo di Loretta Badino, l’editing di Vanessa Genre e la curatela di Giuliana Salvai.

Il gruppo di lavoro è composto interamente da donne. La direttrice presenta questa scelta come valorizzazione di professionalità presenti sul territorio, senza impostazione ideologica ma con l’obiettivo di riconoscere competenze e percorsi già attivi nelle comunità locali.

“Vita laeta” si configura quindi come un progetto che intreccia pittura, scrittura, editoria e curatela, con un modello operativo basato sulla collaborazione tra figure diverse. La galleria prosegue così un percorso che punta alla produzione di contenuti oltre l’esposizione delle opere.

Per il mese di luglio 2026 è prevista la presentazione di un nuovo progetto che unirà mostra e libro, con l’artista Diego Scursatone e ancora Vanessa Genre per la parte autoriale. L’iniziativa prevede una tappa a Venezia.

L’inaugurazione di “Vita laeta” è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00. L’ingresso è libero. La mostra sarà visitabile dal 14 al 22 marzo 2026, con apertura il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 18.00. Durante l’inaugurazione è previsto un momento di firma copie con l’autrice.