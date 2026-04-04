Ambassade sans Ambages : des jeunes valdôtains au cœur de la Francophonie

En Vallée d’Aoste, la Francophonie ne se limite pas à un héritage culturel : elle se construit aussi au présent, à travers des initiatives qui misent sur les jeunes et leur capacité à devenir acteurs. C’est dans cet esprit qu’est né le projet « Ambassade sans Ambages », porté par l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste en partenariat avec le Lycée Classique bilingue (LICAM).

Soutenue par plusieurs institutions régionales, cette initiative expérimentale, conçue par les enseignantes Isabelle Binel et Chiara Thiébat, s’adresse à un groupe restreint de douze élèves issus des trois dernières années du cursus bilingue. L’objectif est clair : renforcer de manière concrète, vivante et actuelle la présence de la Francophonie auprès des jeunes valdôtains.

Inscrit dans le programme international des Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF), le projet prévoit la création d’une véritable délégation d’élèves, appelée à jouer un rôle actif dans la diffusion de la culture francophone sur le territoire. Une démarche qui dépasse largement le cadre scolaire pour s’inscrire dans une dimension citoyenne et internationale.

Tout au long de leur parcours, les participants sont engagés dans un travail structuré mêlant formation, recherche et production de contenus. Après une phase d’approfondissement consacrée aux grands enjeux contemporains de la Francophonie, les élèves sont invités à concevoir et réaliser des podcasts et des formats vidéo. À travers des enquêtes, des interviews et des récits inspirés des pratiques journalistiques, ils explorent des thématiques choisies par eux-mêmes, développant ainsi un regard critique et personnel.

Le projet se distingue également par une forte dimension créative : l’identité visuelle de l’initiative, notamment son logo, a été entièrement pensée et réalisée par les élèves. Une manière de s’approprier pleinement le projet, tout en expérimentant les codes de la communication contemporaine.

Les productions réalisées seront diffusées sur des supports numériques afin de toucher un public élargi, en particulier les jeunes générations. L’enjeu est double : valoriser la Francophonie et permettre aux élèves de maîtriser les outils médiatiques d’aujourd’hui.

En parallèle, le projet ouvre une fenêtre sur le monde. Les élèves participent à des échanges avec d’autres jeunes francophones à l’échelle internationale, dans le cadre du réseau des Jeunes Ambassadeurs Francophones. Ces rencontres favorisent le dialogue interculturel et permettent de confronter les expériences dans des contextes variés.

Point d’orgue du parcours, un séjour de cinq jours à Paris est prévu en avril 2026. Au programme : rencontres, conférences et débats autour des enjeux contemporains de la Francophonie. Les élèves participeront notamment au dîner du Cercle Richelieu-Senghor le 14 avril et échangeront avec d’autres jeunes ambassadeurs venus de différents pays.

Le séjour comprendra également des visites d’institutions engagées dans la promotion de la langue française, ainsi qu’un atelier pédagogique à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, consacré aux différentes variétés et usages du français dans le monde. Une immersion complète, entre réflexion et découverte.

Enfin, les élèves prendront part à un événement organisé à la Maison de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec Le Grand Continent, offrant un espace de dialogue sur leur engagement dans un contexte international.

À l’issue du projet, un événement de restitution permettra de présenter les contenus réalisés et de partager cette expérience avec la communauté. Une manière de boucler la boucle, en redonnant au territoire le fruit d’un parcours qui, sans ambages, place les jeunes au centre de la Francophonie de demain.