Velina Rossonera e Arcobaleno – Tra tatuaggi, figurine e smarrimento azzurro

Caro Piero, qui più che una velina serve quasi un referto medico. Perché il calcio italiano, quello che dovrebbe rappresentare un Paese intero, oggi sembra un paziente sedato, pieno di cerotti estetici ma con qualche frattura mai curata.

Lo spunto arriva da un lettore — e quando parlano i lettori, spesso, si alza il livello della verità. Non quella comoda, ma quella che punge.

Il tema? L’immagine. O meglio: la deriva dell’immagine.

Una volta, diciamocelo senza nostalgia pelosa, la maglia azzurra pesava. Non era merchandising, non era storytelling, non era “brand positioning”. Era sudore, disciplina, perfino un certo senso di sobrietà. E sì, magari qualcuno arrotondava davvero facendo lavori umili: chi spazzava officine, chi dava una mano nei cantieri, chi — letteralmente — scovettava pur di portare a casa qualcosa. E non per romanticismo, ma perché quello era il mondo.

Oggi, invece, ci troviamo davanti a una Nazionale che spesso sembra uscita da un casting più che da un settore giovanile. Capelli studiati al millimetro, tatuaggi come storyboard personali, profili social più curati dei movimenti in campo.

E qui arriva la stoccata del lettore: può davvero l’immagine diventare più importante della sostanza? Può un simbolo nazionale trasformarsi in una vetrina individuale?

Domande scomode, certo. Ma inevitabili.

Perché il punto non è il tatuaggio in sé — sarebbe troppo facile e pure un po’ ipocrita fermarsi lì. Il punto è cosa rappresenta. Se diventa simbolo di libertà personale, nulla da dire. Se invece è l’ennesimo tassello di un’estetica costruita per piacere, per vendere, per “esserci”, allora il discorso cambia.

E soprattutto cambia quando quella maglia — quella azzurra — dovrebbe essere qualcosa di più di una passerella.

Il lettore va oltre e tocca un nervo scoperto: la responsabilità educativa. “Diseducativo per le nuove generazioni”, scrive. Parole forti, forse discutibili nei toni, ma che nascondono una domanda vera: chi sono oggi i modelli?

Perché se il calcio è ancora — e lo è — uno dei linguaggi più potenti per i giovani, allora ogni dettaglio diventa messaggio. Anche quelli che sembrano superficiali.

Il problema, però, Piero, è sempre lo stesso: non è mai solo colpa dei giocatori.

È un sistema che ha progressivamente smarrito il senso del limite. Dirigenze deboli o compiacenti, logiche di mercato che hanno sostituito quelle sportive, convocazioni che a volte sembrano più operazioni di equilibrio che scelte tecniche.

E allora sì, forse il lettore ha ragione su un punto: servirebbe un cambio di rotta. Ma non estetico. Strutturale.

Servirebbe tornare a scegliere prima gli uomini, poi i personaggi. Prima la sostanza, poi l’immagine.

Perché altrimenti continueremo a discutere di tatuaggi mentre il problema vero — quello che si vede in campo — resta lì, bello evidente.

E intanto la nostra Nazionale, tra una stories e un hashtag, continua a cercare sé stessa.

Con o senza inchiostro sulla pelle.