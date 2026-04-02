Invalidità civile, la riforma inciampa: Cittadinanzattiva accende i riflettori

C’è una riforma che, almeno sulla carta, dovrebbe alleggerire la vita di migliaia di cittadini. È quella dell’invalidità civile, entrata in una fase sperimentale in 60 province italiane, con l’obiettivo dichiarato di snellire le procedure e accorciare i tempi. Ma come spesso accade quando si mette mano a sistemi complessi, tra buone intenzioni e realtà operativa si apre uno spazio fatto di rallentamenti, disservizi e inevitabili incertezze.

A tenere accesi i riflettori su questa fase di transizione è Cittadinanzattiva, che ha deciso di accompagnare i cittadini con strumenti concreti: uno sportello virtuale, una guida pratica e persino un questionario per raccogliere segnalazioni dal territorio. Un modo per non lasciare soli soprattutto i più vulnerabili, che da questa riforma dovrebbero trarre i maggiori benefici.

Ogni mercoledì di aprile, dalle 15 alle 16, sarà possibile accedere gratuitamente a uno sportello online per chiarire dubbi e orientarsi nella nuova procedura. Un’iniziativa semplice, ma significativa, che restituisce anche la misura di quanto il cambiamento in atto necessiti ancora di mediazione e supporto umano, oltre che tecnologico.

Il cuore della riforma è rappresentato dal nuovo certificato medico introduttivo semplificato. In teoria, una piccola rivoluzione: il medico di famiglia o il pediatra inserisce direttamente online tutti i dati necessari e, con un unico passaggio, la domanda si considera già presentata. Il cittadino riceve subito un numero di protocollo e, se necessario, anche la data della visita. Ancora più innovativo è il sistema di revisione, che dovrebbe evitare spostamenti inutili: basta caricare la documentazione sanitaria online, rispondendo a una richiesta che arriva via mail o SMS.

Un modello più moderno, più rapido, più vicino alle esigenze delle persone. Ma solo se funziona.

Ed è qui che emergono le prime crepe. “Una riforma che punta a semplificare la vita dei cittadini”, spiega Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, “ma il cui avvio sta registrando diverse difficoltà tecniche”. Problemi che non sono marginali: dalla complessità delle procedure di accesso per i medici, ai malfunzionamenti della firma digitale, fino a un sistema di deleghe familiari ancora poco fluido.

Il rischio, concreto, è quello di un effetto domino: il sistema si inceppa e a pagarne il prezzo è il cittadino, costretto a rincorrere ritardi che non dipendono da lui. E quando si parla di invalidità civile, non si tratta di semplici disguidi amministrativi, ma di diritti fondamentali, spesso legati a condizioni di fragilità, malattia cronica o disabilità.

Per questo motivo, l’associazione ha avviato un confronto diretto con INPS e con le organizzazioni dei medici di base e dei pediatri, nel tentativo di individuare soluzioni rapide. L’obiettivo è chiaro: evitare che una riforma nata per semplificare finisca per complicare ulteriormente la vita delle persone.

Anche a livello locale, il tema non passa inosservato. In Valle d’Aosta, dove la dimensione territoriale dovrebbe facilitare il rapporto tra cittadini e servizi, resta centrale il ruolo delle associazioni di tutela. Figure come Maria Grazia Vacchina, segretaria di Cittadinanzattiva VdA, rappresentano un presidio fondamentale per intercettare criticità, ascoltare i bisogni e tradurli in proposte concrete.

In fondo, ogni riforma si misura non tanto sulla sua architettura teorica, quanto sulla sua capacità di funzionare nella vita quotidiana. E in questo caso la partita è appena iniziata. Con una consapevolezza in più: semplificare davvero significa non lasciare indietro nessuno.