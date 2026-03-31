IL 31 MARZO SONO SCADUTE LE ESENZIONI TICKET: COME RINNOVARLE TRA ONLINE E SPORTELLI

E' scaduto il 31 marzo il termine per le esenzioni da reddito legate al pagamento del ticket sanitario. Un appuntamento che riguarda migliaia di cittadini e che, come ogni anno, riporta al centro il tema dell’accesso ai servizi sanitari e delle semplificazioni amministrative.
L’USL Valle d’Aosta ha ricordato che le esenzioni interessate sono quelle identificate dai codici E01, E03 ed E04, che consentono l’esonero totale o parziale dal pagamento delle prestazioni sanitarie.
Il messaggio, però, è chiaro: non tutti devono fare qualcosa. In molti casi, infatti, il rinnovo avviene automaticamente.
«È possibile verificare il rinnovo automatico delle esenzioni o richiedere le autocertificazioni direttamente online tramite il Fascicolo sanitario elettronico», comunica l’Azienda sanitaria.
Un passaggio che segna ormai un cambio di abitudini. Il digitale non è più un’alternativa, ma la strada principale. Attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, il cittadino può gestire in autonomia l’intera procedura, evitando spostamenti e code agli sportelli.
Nel dettaglio, il servizio online consente di:
- inserire nuove autocertificazioni (E01, E02, E03, E04)
- verificare le esenzioni attive
- stampare il tesserino sanitario aggiornato
- chiudere eventuali autocertificazioni non più valide
Un sistema pensato soprattutto per le persone più fragili e per gli anziani, spesso penalizzati da procedure burocratiche complesse.
Resta comunque garantita l’assistenza sul territorio. A partire dal 1° aprile, chi non può o non vuole utilizzare i servizi online potrà rivolgersi direttamente agli sportelli oppure inviare la documentazione tramite PEC.
«Resta sempre possibile chiedere informazioni o presentare richieste di rinnovo agli sportelli di scelta e revoca o tramite posta elettronica certificata», precisa ancora l’USL.
Orari sportelli e modalità di accesso
Sede
Modalità
Giorni
Orari
Morgex
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Saint-Pierre
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Aosta
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Châtillon
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Verrès
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Donnas
Accesso libero
Lun–Ven
08:00 – 14:00
Aosta (via Guido Rey 1)
Su prenotazione
Lun, Mer, Ven
08:30 – 13:30
Aosta (via Guido Rey 1)
Su prenotazione
Mar, Gio
08:30 – 15:30
Prenotazioni CUP: 0165 54 83 87 (08:00 – 16:30)
Per i casi non urgenti è possibile anche inviare una richiesta via PEC all’indirizzo protocollo@PEC.ausl.vda.it, allegando la documentazione necessaria. Attenzione però: questa modalità è valida solo per le esenzioni E01, E03 ed E04, e non per la E02, riservata a disoccupati e inoccupati.
A disposizione dei cittadini anche i contatti diretti degli uffici sul territorio:
- Morgex: 0165 80 93 00
- Saint-Pierre: 0165 90 38 25
- Aosta: 0165 54 48 35
- Châtillon: 0166 50 10 11
- Verrès: 0125 92 04 88
- Donnas: 0125 80 63 00
Il punto, alla fine, resta sempre lo stesso: semplificare senza lasciare indietro nessuno. Tra digitalizzazione e sportelli fisici, il sistema prova a tenere insieme velocità e accessibilità.
E in una sanità dove spesso il problema è l’attesa, anche evitare una coda può fare la differenza.