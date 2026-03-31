IL 31 MARZO SONO SCADUTE LE ESENZIONI TICKET: COME RINNOVARLE TRA ONLINE E SPORTELLI

E' scaduto il 31 marzo il termine per le esenzioni da reddito legate al pagamento del ticket sanitario. Un appuntamento che riguarda migliaia di cittadini e che, come ogni anno, riporta al centro il tema dell’accesso ai servizi sanitari e delle semplificazioni amministrative.

L’USL Valle d’Aosta ha ricordato che le esenzioni interessate sono quelle identificate dai codici E01, E03 ed E04, che consentono l’esonero totale o parziale dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

Il messaggio, però, è chiaro: non tutti devono fare qualcosa. In molti casi, infatti, il rinnovo avviene automaticamente.

«È possibile verificare il rinnovo automatico delle esenzioni o richiedere le autocertificazioni direttamente online tramite il Fascicolo sanitario elettronico», comunica l’Azienda sanitaria.

Un passaggio che segna ormai un cambio di abitudini. Il digitale non è più un’alternativa, ma la strada principale. Attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, il cittadino può gestire in autonomia l’intera procedura, evitando spostamenti e code agli sportelli.

Nel dettaglio, il servizio online consente di:

inserire nuove autocertificazioni (E01, E02, E03, E04)

verificare le esenzioni attive

stampare il tesserino sanitario aggiornato

chiudere eventuali autocertificazioni non più valide

Un sistema pensato soprattutto per le persone più fragili e per gli anziani, spesso penalizzati da procedure burocratiche complesse.

Resta comunque garantita l’assistenza sul territorio. A partire dal 1° aprile, chi non può o non vuole utilizzare i servizi online potrà rivolgersi direttamente agli sportelli oppure inviare la documentazione tramite PEC.

«Resta sempre possibile chiedere informazioni o presentare richieste di rinnovo agli sportelli di scelta e revoca o tramite posta elettronica certificata», precisa ancora l’USL.

Orari sportelli e modalità di accesso

Sede Modalità Giorni Orari Morgex Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Saint-Pierre Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Aosta Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Châtillon Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Verrès Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Donnas Accesso libero Lun–Ven 08:00 – 14:00 Aosta (via Guido Rey 1) Su prenotazione Lun, Mer, Ven 08:30 – 13:30 Aosta (via Guido Rey 1) Su prenotazione Mar, Gio 08:30 – 15:30

Prenotazioni CUP: 0165 54 83 87 (08:00 – 16:30)

Per i casi non urgenti è possibile anche inviare una richiesta via PEC all’indirizzo protocollo@PEC.ausl.vda.it, allegando la documentazione necessaria. Attenzione però: questa modalità è valida solo per le esenzioni E01, E03 ed E04, e non per la E02, riservata a disoccupati e inoccupati.

A disposizione dei cittadini anche i contatti diretti degli uffici sul territorio:

Morgex: 0165 80 93 00

Saint-Pierre: 0165 90 38 25

Aosta: 0165 54 48 35

Châtillon: 0166 50 10 11

Verrès: 0125 92 04 88

Donnas: 0125 80 63 00

Il punto, alla fine, resta sempre lo stesso: semplificare senza lasciare indietro nessuno. Tra digitalizzazione e sportelli fisici, il sistema prova a tenere insieme velocità e accessibilità.

E in una sanità dove spesso il problema è l’attesa, anche evitare una coda può fare la differenza.