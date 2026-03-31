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ATTUALITÀ | 31 marzo 2026, 20:28

IL 31 MARZO SONO SCADUTE LE ESENZIONI TICKET: COME RINNOVARLE TRA ONLINE E SPORTELLI

Ultimo giorno per le esenzioni da reddito E01, E03 ed E04. L’USL invita i cittadini a verificare il rinnovo automatico o a utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico per evitare code. Dal 1° aprile attivi sportelli e servizi sul territorio

IL 31 MARZO SONO SCADUTE LE ESENZIONI TICKET: COME RINNOVARLE TRA ONLINE E SPORTELLI

E' scaduto il 31 marzo il termine per le esenzioni da reddito legate al pagamento del ticket sanitario. Un appuntamento che riguarda migliaia di cittadini e che, come ogni anno, riporta al centro il tema dell’accesso ai servizi sanitari e delle semplificazioni amministrative.

L’USL Valle d’Aosta ha ricordato che le esenzioni interessate sono quelle identificate dai codici E01, E03 ed E04, che consentono l’esonero totale o parziale dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

Il messaggio, però, è chiaro: non tutti devono fare qualcosa. In molti casi, infatti, il rinnovo avviene automaticamente.

«È possibile verificare il rinnovo automatico delle esenzioni o richiedere le autocertificazioni direttamente online tramite il Fascicolo sanitario elettronico», comunica l’Azienda sanitaria.

Un passaggio che segna ormai un cambio di abitudini. Il digitale non è più un’alternativa, ma la strada principale. Attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, il cittadino può gestire in autonomia l’intera procedura, evitando spostamenti e code agli sportelli.

Nel dettaglio, il servizio online consente di:

  • inserire nuove autocertificazioni (E01, E02, E03, E04)
  • verificare le esenzioni attive
  • stampare il tesserino sanitario aggiornato
  • chiudere eventuali autocertificazioni non più valide

Un sistema pensato soprattutto per le persone più fragili e per gli anziani, spesso penalizzati da procedure burocratiche complesse.

Resta comunque garantita l’assistenza sul territorio. A partire dal 1° aprile, chi non può o non vuole utilizzare i servizi online potrà rivolgersi direttamente agli sportelli oppure inviare la documentazione tramite PEC.

«Resta sempre possibile chiedere informazioni o presentare richieste di rinnovo agli sportelli di scelta e revoca o tramite posta elettronica certificata», precisa ancora l’USL.

Orari sportelli e modalità di accesso

Sede

Modalità

Giorni

Orari

Morgex

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Saint-Pierre

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Aosta

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Châtillon

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Verrès

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Donnas

Accesso libero

Lun–Ven

08:00 – 14:00

Aosta (via Guido Rey 1)

Su prenotazione

Lun, Mer, Ven

08:30 – 13:30

Aosta (via Guido Rey 1)

Su prenotazione

Mar, Gio

08:30 – 15:30

Prenotazioni CUP: 0165 54 83 87 (08:00 – 16:30)

Per i casi non urgenti è possibile anche inviare una richiesta via PEC all’indirizzo protocollo@PEC.ausl.vda.it, allegando la documentazione necessaria. Attenzione però: questa modalità è valida solo per le esenzioni E01, E03 ed E04, e non per la E02, riservata a disoccupati e inoccupati.

A disposizione dei cittadini anche i contatti diretti degli uffici sul territorio:

  • Morgex: 0165 80 93 00
  • Saint-Pierre: 0165 90 38 25
  • Aosta: 0165 54 48 35
  • Châtillon: 0166 50 10 11
  • Verrès: 0125 92 04 88
  • Donnas: 0125 80 63 00

Il punto, alla fine, resta sempre lo stesso: semplificare senza lasciare indietro nessuno. Tra digitalizzazione e sportelli fisici, il sistema prova a tenere insieme velocità e accessibilità.

E in una sanità dove spesso il problema è l’attesa, anche evitare una coda può fare la differenza.

je.fe.

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