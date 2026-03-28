“La Saga della Stamberga” non è solo uno sfogo, ma una testimonianza dura e documentata che mette in discussione il funzionamento stesso della giustizia e del sistema sociale italiano. A scrivere è una donna che, dopo una vita di lavoro, si ritrova a 67 anni senza pensione, schiacciata da anni di contenziosi e da un peso economico diventato insostenibile.

Nel suo racconto emergono non solo vicende personali, ma anche un senso diffuso di abbandono e sfiducia: la percezione di uno Stato che, anziché tutelare, espone i cittadini più fragili a un lento logoramento. Tra denunce, episodi inquietanti e richieste rimaste inascoltate, questa lettera è soprattutto un appello concreto, non per consigli ma per un aiuto reale.

Un grido che interpella istituzioni, politica e società civile, e che costringe a porsi una domanda scomoda: quante storie simili restano invisibili?

Care Amiche e Cari Amici,

buona giornata. Cerco da qualche parte un solido sostegno che possa accompagnarmi concretamente e dignitosamente verso l’ignoto.

Una singolare riforma pensionistica di alcuni anni fa, a mio avviso, ha perpetrato un autentico genocidio economico ai danni degli italiani e delle italiane costretti ad attendere la pensione fino ai 67 anni: troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per ricevere quanto spetta loro in base agli anni di impegno occupazionale.

Escluderei i social, dove spesso si viene selvaggiamente lapidati.

Grazie infinite, in qualunque caso.

Ho compiuto 67 anni il 10 dicembre 2025 e non voglio finire i miei giorni nella disperazione. Non lo merito. Chiedo scusa sinceramente e ringrazio infinitamente.

I guai sono iniziati nel 2008. Licenziata, a mio avviso ingiustamente, dopo tanti anni di lavoro come impiegata, ho impugnato il licenziamento.

Appartengo a una generazione “antica”. Ricordavo tempi in cui i lavoratori venivano tutelati, le questioni mediate e ai dipendenti soccombenti in giudizio non venivano appioppate spese da capogiro. Oltre al danno, la beffa.

La vicenda si è complicata oltre ogni possibile immaginazione fino al 2018. Posso produrre mucchi di documenti che provano un accanimento fiscale, umano, eccetera.

Dal 2022 hanno iniziato a incombere su di me le spese legali riscosse dall’Agenzia delle Entrate, perché dal 2014 qualcosa sarebbe mutato nel “diritto” del lavoro.

Un vero e proprio incubo: la meritata pensione, attesa per gennaio 2026, non è arrivata. Il percorso burocratico è ancora lungo.

Mi era stato garantito che, al di sotto di un certo reddito, non avrei dovuto sostenere ulteriori spese legali. Evidentemente mi è stato detto qualcosa di sbagliato.

Nel frattempo, casualmente, il mio alloggio è stato vandalizzato quattro volte in corrispondenza di alcune udienze.

Gli pneumatici della mia macchina sono stati tagliati otto volte.

E qualcuno ha inserito i miei dati in chat discutibili, a mia totale insaputa. Inutili le denunce.

Sono sola.

Molti amici, di differenti orientamenti politici, hanno sperimentato circostanze analoghe.

Un apprezzato sindacalista, dopo una causa di lavoro andata male, si è tolto la vita il 4 agosto 2016.

Uno stimato assessore regionale, dopo intense vicende processuali, si è tolto la vita il 25 dicembre 2021.

Un’amica, persa una causa per mobbing, si è vista pignorare l’intera pensione.

Lo stesso è accaduto a una signora che lavorava in banca: pignoramento totale dello stipendio.

Chiedo, se possibile, un aiuto pratico per non soccombere anch’io. Non ho ucciso, né rubato, né truffato, né spacciato e non merito di finire i miei giorni nella disperazione.

Di ingiustizia si parla poco. Gli appelli pubblici per casi giudiziari trovano raramente accoglienza.

Io ci ho rimesso soldi, salute, amicizie e sto cercando un’ancora di salvezza. Anche questo è carcere: perché non si è più liberi di programmare serenamente il proprio presente.

Grazie infinite a chi vorrà liberarmi.

Liberarmi… e non consigliarmi, perché i consigli non servono.

Da qualche parte deve esserci qualcuno in grado di sciogliere questo cappio e/o di sostenermi concretamente, con rispetto.

Ciò che ho scritto è documentato.

Non intendo offendere o accusare le persone, ma il sistema.

Lascio I miei dati in redazione. Grazie.