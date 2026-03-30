Uno studente dell’École hôtelière di Châtillon alle simulazioni ONU di New York: un percorso internazionale di eccellenza

L’École hôtelière di Châtillon conferma la propria apertura internazionale con la partecipazione di Alessandro Mus, studente della classe 3B, al programma AMBASSADOR MUN® New York, dal 16 al 24 marzo. Alessandro è l’unico studente della Valle d’Aosta selezionato per questa esperienza esclusiva, promossa dall’International Institute for Diplomacy, che la famiglia ha incoraggiato e la scuola ha accolto con entusiasmo. I docenti di diritto ed economia e di lingua inglese si sono subito resi disponibili a curare la preparazione specifica, utile a tenere i discorsi da sostenere durante il lavoro di simulazione previsto da IID.

Il programma AMBASSADOR MUN® New York offre agli studenti delle scuole superiori e universitari un percorso formativo completo, in cui i partecipanti assumono il ruolo di delegati diplomatici, rappresentando un Paese all’interno di simulazioni ufficiali dei lavori delle Nazioni Unite. Gli studenti prendono parte a dibattiti formali, negoziano posizioni, redigono risoluzioni e ricercano compromessi multilaterali, replicando fedelmente le procedure e le dinamiche delle Nazioni Unite in un contesto internazionale rigoroso.

Ad Alessandro è stata assegnata la rappresentanza della Repubblica del Laos. Nei mesi precedenti ha seguito incontri settimanali online in lingua inglese, approfondendo diritto internazionale, public speaking, negoziazione, problem solving e gestione dei dibattiti pubblici. Ora, a New York, affronta sessioni di dibattito su conflitti e cambiamenti climatici, confrontandosi con coetanei provenienti da tutto il mondo.

Il programma sviluppa competenze chiave come leadership globale, pensiero critico, negoziazione multilaterale e comunicazione diplomatica in inglese operativo. Gli studenti migliorano fluidità, precisione terminologica e sicurezza espositiva, apprendendo a intervenire in assemblea, negoziare posizioni e redigere documenti ufficiali. L’esperienza favorisce inoltre autonomia, responsabilità, collaborazione internazionale e capacità di adattamento a contesti complessi.

Oltre alle attività istituzionali, il programma offre momenti di arricchimento culturale: Alessandro ha visitato il MoMA, il Museo dell’Immigrazione presso la Statua della Libertà, il Museo di Ground Zero, vivendo New York come un vero laboratorio geopolitico.

Al termine del percorso, ha ricevuto un attestato ufficiale di formazione rilasciato dall’International Institute for Diplomacy, riconosciuto ai fini dei percorsi scuola-lavoro e, eventualmente, come crediti formativi. L’esperienza rafforza il profilo accademico e professionale degli studenti, inserendoli nella community internazionale dei delegati MUN e preparandoli a future carriere in ambito internazionale, istituzionale ed economico.

Con orgoglio la scuola vede i suoi studenti mettersi alla prova senza timori in contesti di alta formazione internazionale, capaci di testimoniarne al meglio i valori insegnati.