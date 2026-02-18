Oltre lo specchio, l’arte come viaggio nell’io: il Liceo artistico di Aosta lancia il concorso per i giovani valdostani

Cosa vediamo davvero quando incrociamo il nostro riflesso? È soltanto un’immagine, o è l’inizio di un dialogo più profondo con noi stessi? Parte da queste domande il nuovo concorso d’arte “Oltre lo specchio”, promosso dal Liceo artistico di Aosta e rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della Valle d’Aosta.

Un’iniziativa che non è solo una competizione, ma un vero e proprio percorso di esplorazione personale. “Oltre lo specchio” nasce con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la creatività giovanile, offrendo uno spazio autentico di espressione per raccontare ciò che spesso resta invisibile: pensieri, sogni, paure, desideri, fragilità e speranze.

“Non vogliamo semplici autoritratti – spiegano dal Liceo – ma opere capaci di andare oltre la superficie, di interrogarsi sull’identità, sul cambiamento, sulla percezione di sé”.

Il tema del concorso invita a superare la mera riproduzione del proprio volto. Lo specchio può diventare simbolo, soglia, passaggio. Può trasformarsi in maschera, in paesaggio interiore, in dialogo tra passato e futuro. Può riflettere un’immagine che non coincide con la realtà oppure svelare un mondo altro, nascosto dietro il vetro.

Un invito, dunque, a mettersi in gioco senza paura, a utilizzare l’arte come linguaggio per dire ciò che le parole spesso non riescono a esprimere.

Regolamento: libertà espressiva totale

Ampia libertà anche nelle tecniche. Sono ammesse tutte le forme di linguaggio artistico: dall’analogico – pittura, disegno, scultura – al digitale.

Le opere non dovranno superare il formato di 1 metro per 1 metro.

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale (JPEG a 300 dpi) entro il 15 aprile 2026 all’indirizzo:

📩 orientamento-artistico@mail.scuole.vda.it

Per motivi organizzativi è richiesta una preadesione entro venerdì 20 febbraio 2026 tramite modulo Google:

👉 https://forms.gle/i3Kxwa7vbtpcboh37

Il bando completo e la scheda di adesione sono disponibili al link:

👉 https://drive.google.com/drive/folders/111YcJpnC4KJoNnANZrU2_maJaLmZlwJn

Giuria, premi e mostra finale

Una giuria di esperti valuterà i lavori sulla base dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità comunicativa. In palio materiali artistici, buoni acquisto e ingressi ai musei del territorio: un riconoscimento concreto al talento e all’impegno.

Il momento culminante sarà la mostra collettiva presso lo spazio Plus di Aosta, con inaugurazione e premiazione fissate per il 26 maggio 2026 alle ore 15.00. Un’occasione pubblica per dare visibilità ai giovani artisti e trasformare un percorso individuale in esperienza condivisa.

In un tempo in cui l’immagine spesso corre veloce e superficiale, “Oltre lo specchio” sceglie la strada opposta: fermarsi, guardarsi dentro, dare forma all’invisibile. È un messaggio potente, che parla ai ragazzi ma anche agli adulti. Perché, in fondo, lo specchio non smette mai di interrogarci.

Per informazioni:

Referente Orientamento – Liceo Artistico di Aosta

📩 orientamento-artistico@mail.scuole.vda.it