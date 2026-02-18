 / CULTURA

CULTURA | 18 febbraio 2026, 11:25

Oltre lo specchio, l’arte come viaggio nell’io: il Liceo artistico di Aosta lancia il concorso per i giovani valdostani

Un invito a guardarsi dentro, oltre l’immagine riflessa. Il Liceo Artistico di Aosta promuove il concorso “Oltre lo specchio” dedicato agli studenti delle classi terze medie della Valle d’Aosta. Tecniche libere, creatività senza confini e una mostra finale allo spazio Plus il 26 maggio 2026

Oltre lo specchio, l’arte come viaggio nell’io: il Liceo artistico di Aosta lancia il concorso per i giovani valdostani

Cosa vediamo davvero quando incrociamo il nostro riflesso? È soltanto un’immagine, o è l’inizio di un dialogo più profondo con noi stessi? Parte da queste domande il nuovo concorso d’arte “Oltre lo specchio”, promosso dal Liceo artistico di Aosta e rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della Valle d’Aosta.

Un’iniziativa che non è solo una competizione, ma un vero e proprio percorso di esplorazione personale. “Oltre lo specchio” nasce con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la creatività giovanile, offrendo uno spazio autentico di espressione per raccontare ciò che spesso resta invisibile: pensieri, sogni, paure, desideri, fragilità e speranze.

“Non vogliamo semplici autoritratti – spiegano dal Liceo – ma opere capaci di andare oltre la superficie, di interrogarsi sull’identità, sul cambiamento, sulla percezione di sé”.

Il tema del concorso invita a superare la mera riproduzione del proprio volto. Lo specchio può diventare simbolo, soglia, passaggio. Può trasformarsi in maschera, in paesaggio interiore, in dialogo tra passato e futuro. Può riflettere un’immagine che non coincide con la realtà oppure svelare un mondo altro, nascosto dietro il vetro.

Un invito, dunque, a mettersi in gioco senza paura, a utilizzare l’arte come linguaggio per dire ciò che le parole spesso non riescono a esprimere.

Regolamento: libertà espressiva totale

Ampia libertà anche nelle tecniche. Sono ammesse tutte le forme di linguaggio artistico: dall’analogico – pittura, disegno, scultura – al digitale.

Le opere non dovranno superare il formato di 1 metro per 1 metro.

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale (JPEG a 300 dpi) entro il 15 aprile 2026 all’indirizzo:
📩 orientamento-artistico@mail.scuole.vda.it

Per motivi organizzativi è richiesta una preadesione entro venerdì 20 febbraio 2026 tramite modulo Google:
👉 https://forms.gle/i3Kxwa7vbtpcboh37

Il bando completo e la scheda di adesione sono disponibili al link:
👉 https://drive.google.com/drive/folders/111YcJpnC4KJoNnANZrU2_maJaLmZlwJn

Giuria, premi e mostra finale

Una giuria di esperti valuterà i lavori sulla base dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità comunicativa. In palio materiali artistici, buoni acquisto e ingressi ai musei del territorio: un riconoscimento concreto al talento e all’impegno.

Il momento culminante sarà la mostra collettiva presso lo spazio Plus di Aosta, con inaugurazione e premiazione fissate per il 26 maggio 2026 alle ore 15.00. Un’occasione pubblica per dare visibilità ai giovani artisti e trasformare un percorso individuale in esperienza condivisa.

In un tempo in cui l’immagine spesso corre veloce e superficiale, “Oltre lo specchio” sceglie la strada opposta: fermarsi, guardarsi dentro, dare forma all’invisibile. È un messaggio potente, che parla ai ragazzi ma anche agli adulti. Perché, in fondo, lo specchio non smette mai di interrogarci.

Per informazioni:
Referente Orientamento – Liceo Artistico di Aosta
📩 orientamento-artistico@mail.scuole.vda.it

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore